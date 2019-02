Cannara Biotech fait son entrée dans le marché des boissons infusées au cannabinoïde. La Société annonce un partenariat avec une microbrasserie québécoise de premier ordre





MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara Biotech » ou la « Société ») (CSE; LOVE), une entreprise établie à Montréal qui est en train de bâtir une société de cannabis intégrée verticalement se concentrant sur la culture et les produits infusés au cannabis, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé une lettre d'intention avec une microbrasserie québécoise de premier ordre afin de développer des boissons infusées aux cannabinoïdes. Suite à la loi qui entrera en vigueur en octobre, les consommateurs pourront faire l'achat de boissons infusées aux cannabinoïdes, y compris de la bière sans alcool, du kombucha et du cidre.

« Un grand nombre d'entreprises du secteur des boissons parmi les plus prospères de la planète ont investi de façon dynamique dans le développement de produits infusés au cannabinoïdes, ce qui souligne le potentiel de cette catégorie sur le marché, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara Biotech. Toutefois, cet accord met aussi en évidence notre approche visant à faire de Cannara Biotech une entreprise de cannabis canadienne de produits de premier plan en tirant profit de la taille unique et de la flexibilité de nos installations, en établissant des partenariats avec des chefs de file du secteur et en appuyant ces coentreprises grâce à des ressources financières et humaines. »

Selon Canaccord Genuity, la valeur du marché des boissons infusées aux cannabinoïdes en Amérique du Nord devrait atteindre 260 millions de dollars d'ici 2022. Au-delà des bières non alcoolisées infusées aux cannabinoïdes, cette collaboration est le premier de nombreux partenariats que nous entendons utiliser pour mettre en oeuvre notre stratégie de collaboration afin de produire des produits comestibles, des produits pour animaux de compagnie, des cosmétiques et d'autres boissons pour le marché canadien.

Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech procède à la construction de l'installation de culture intérieure de cannabis la plus imposante au Québec. D'une superficie de 625 000 pieds carrés, cette installation moderne et sécuritaire est située à Farnham, à moins de 45 minutes de Montréal. Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, Cannara produira du cannabis cultivé à l'intérieur en hydroponie et des produits dérivés de qualité supérieure pour les marchés canadiens et internationaux. En collaboration avec ses partenaires, Cannara générera des revenus provenant de la concession de licences, de location et des flux de rentrées provenant d'arrangements en coentreprise qui profitent de cette propriété de grande valeur. Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.cannara.ca

La CSE n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc,

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 07:30 et diffusé par :