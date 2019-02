On annonce que R9B est finaliste en technologie appliquée dans le cadre des prix Edison Awards de 2019





COLORADO SPRINGS, Colorado, 7 février 2019 /CNW/ - ORION, la plate-forme sophistiquée de chasse aux cybermenaces de R9B, a été nommée finaliste de la catégorie « technologie appliquée » dans le cadre des prix Edison Awards de 2019. Les prix Edison Awards, nommés d'après Thomas Alva Edison, reconnaissent et honorent les plus grands innovateurs et les plus grandes innovations de la planète. Les prix Edison Awards annonceront les lauréats des médailles d'or, d'argent et de bronze lors du gala du même nom qui se tiendra le jeudi 4 avril 2019 à New York.

R9B est un pionnier dans la chasse aux cybermenaces depuis 2013. Cette discipline a vu le jour au sein des organismes gouvernementaux, qui en ont exploité la puissance pour détecter les cyberattaques sophistiquées émanant d'États-nations. Réalisant que ces types d'attaques ciblent aussi le secteur privé, R9B a choisi de mettre au point une plate-forme conviviale et commercialement viable pour faire la chasse aux cybermenaces. Aujourd'hui, ORION utilise une technologie dépourvue d'agents pour permettre aux chasseurs de cybermenaces humains de vérifier furtivement des endroits précis des réseaux, endroits souvent négligés par les solutions automatisées. Les équipes de sécurité doivent disposer des outils et de l'approche nécessaires pour reconnaître l'adversaire et le vaincre. ORION offre aux défenseurs une plate-forme de calibre mondial qui leur permet de prendre en charge et de contrer les menaces en temps réel.

Chaque nomination est examinée par le comité directeur des prix Edison Awards et le vote final revient à un comité de juges indépendants. Ce comité est formé de plus de 3?000 professionnels issus des champs du développement de produits, de la conception, de l'ingénierie, de la science, du marketing et de l'éducation, y compris des organisations professionnelles représentant un large éventail d'industries et de disciplines.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des prix Edison Awards de 2019, veuillez consulter le www.edisonawards.com. Le dépôt des candidatures en vue des prix de 2020 débutera en août 2019.

À propos de R9B

Établi à Colorado Springs, au Colorado, R9B (root9B, LLC) est l'un des principaux fournisseurs de services sophistiqués de cybersécurité et de formation destinés à des clients commerciaux et gouvernementaux. Conjuguant une technologie de pointe, un développement tactique, des outils de spécialité et une expérience profonde de mission, le personnel de R9B tire parti de sa vaste expérience au sein des services du renseignement des États-Unis pour mener des analyses approfondies de vulnérabilité, des essais de pénétration et de la criminalistique numérique, et aussi pour répondre aux incidents, assurer la sécurité de l'ICS (industrial control system) et réaliser des mandats HUNT consistant à poursuivre activement les adversaires au sein des réseaux du monde entier. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.root9b.com .

À propos des Edison Awards

Établis en 1987, les Edison Awards se veulent un programme mené par Edison Universe, un organisme à but non lucratif 501 (c) (3) qui se consacre à encourager les innovateurs de l'avenir. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des Edison Awards, veuillez consulter le www.edisonawards.com

Erika Hipkins

Erika.Hipkins@root9b.com

719-534-3994

