Monarques nomme Mathieu Séguin au poste de vice-président, développement corporatif





M. Séguin apporte ses vastes connaissances et son expertise en matière de financement de sociétés minières et de fusions et acquisitions

MONTRÉAL, le 7 févr. 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer la nomination de Mathieu Séguin, CFA, à titre de vice-président, développement corporatif.

Mathieu Séguin est banquier d'affaires depuis 2002, spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations. Au cours de sa carrière, il a conseillé des clients sur un large éventail d'opérations dans divers secteurs, notamment les secteurs minier, industriel et technologique. Avant de se joindre à Monarques, Mathieu était directeur, financement aux sociétés chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne, où il conseillait des entreprises sur tous les aspects du financement des entreprises, allant du financement par actions et par emprunt aux fusions et acquisitions, de 2016 à 2018. De 2009 à 2016, il était vice-président, financement aux sociétés chez Industrielle Alliance Valeurs mobilières, où il couvrait principalement les sociétés minières et les émetteurs corporatifs québécois. Mathieu a également occupé le poste de vice-président au sein du Groupe de capital stratégique de Valeurs mobilières Desjardins de 2005 à 2009, où il a levé des capitaux et fourni des services-conseils en fusions et acquisitions à des émetteurs de petites et moyennes capitalisations. Mathieu est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, en plus de détenir le titre de CFA.

« Nous sommes très heureux que Mathieu ait accepté de se joindre à Monarques à cette étape de notre développement, alors que nous envisageons financer ou former un partenariat pour notre projet aurifère phare Wasamac, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. Sa connaissance approfondie des structures et des produits financiers complexes des marchés des titres d'emprunt et des capitaux propres nous sera très précieuse, tout comme son vaste réseau au sein des communautés financière et minière. Mathieu jouera un rôle de premier plan dans l'amélioration de la visibilité de Monarques auprès de la communauté financière, l'identification et l'évaluation de nouvelles opportunités de croissance, et la structuration de la meilleure transaction possible afin de réaliser la pleine valeur de Wasamac pour nos actionnaires. »

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

www.monarquesgold.com

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 07:05 et diffusé par :