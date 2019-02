OneStream Software dépasse 100 % de croissance des revenus in 2018 suite à la forte adoption du nuage et le remplacement des anciens systèmes au sein des grandes entreprises





OneStream Software LLC, un chef de file dans le domaine des solutions de gestion du rendement de l'organisation (CPM) destinées aux grandes et moyennes entreprises, a enregistré, en 2018, une croissance des ventes de logiciel de 137 %, d'une année à l'autre, et une année record en termes de profitabilité. La forte croissance est le résultat de l'adoption accélérée du nuage et de l'augmentation du nombre d'entreprises qui passent de leurs anciens systèmes de planification, de consolidation financière, de reporting ou de produits de réconciliation de compte vers la plateforme OneStream SmartCPMtm. Plus de 75 pour cent des nouveaux clients de OneStream ont remplacé un ou plusieurs produits Oracle Hyperion, SAP, IBM ou autres. Dans certains cas, une douzaine d'anciens produits ont été éliminés par la migration vers une plateforme unifiée OneStream.

« L'année 2018 s'est révélée être une année sans précédent pour OneStream Software grâce aux records atteints au niveau du revenu, du profit, des nouveaux partenariats stratégiques, de l'expansion globale et de la livraison rapide de nouvelles solutions commerciales à travers notre XF MarketPlace innovant », a déclaré Tom Shea, PDG de OneStream Software. « À ce jour, nous avons fourni sur notre MarketPlace plus de 50 solutions que nos clients peuvent télécharger, configurer et déployer. Nous avons ainsi considérablement augmenté la valeur temporelle des capabilités nouvelles et élargies. Grâce à la flexibilité et à la modularité de notre architecture, OneStream continue d'être une véritable plateforme pour le département des finances, une plateforme qui permet des solutions allant bien au-delà du noyau de la consolidation financière, du reporting et de la planification. »

Une clientèle et une portée plus larges

OneStream a ajouté plus de 120 nouveaux clients en 2018, atteignant ainsi un total de plus de 300 clients. On compte parmi ces nouveaux clients Herbalife, Toyota, McCain Foods, University of Cambridge, UPS®, Polaris, Sasol et KLM. Plusieurs d'entre eux mettent OneStream à la disposition de milliers d'utilisateurs dans le monde entier. Pour de plus amples informations sur le succès client, veuillez visiter : https://www.onestreamsoftware.com/testimonials.

« Nos clients souhaitent une plateforme fiable leur permettant de s'élargir, de s'étendre et de changer tout comme leurs besoins, sans les obstacles de ré-implémentation ou de migration qu'ils ont rencontrés lors de l'utilisation de leurs anciennes solutions », a affirmé Craig Colby, responsable des revenus. « C'est en pensant, dès le départ, à cette attente que nous avons déployé OneStream XF et XF MarketPlace. Notre incroyable croissance en 2018, le succès et la satisfaction de nos clients attestent la valeur commerciale d'une plateforme financière extensible. »

Afin d'élargir sa portée dans le secteur public, OneStream est devenu le premier et unique fournisseur CPM à recevoir l'autorisation modérée FedRAMP, en rendant la plateforme OneStream XF Cloud CPM plus accessible aux agences fédérales qui cherchent des solutions pour la consolidation financière, le reporting, la planification, l'analyse et la qualité des données financières.

Engagement vis-à-vis des clients et distinction

La conférence annuelle des utilisateurs et sommet des partenaires de OneStream, Splash, fut l'expression de l'intérêt croissant des clients et des partenaires pour la plateforme SmartCPMTM avec un nombre record de 1100 participants au Splash qui a eu lieu à Chicago et à Amsterdam en 2018. Les conférences Splash de 2019 auront lieu à la Nouvelle-Orléans en mai et à Madrid en septembre.

L'effet du leitmotiv de OneStream, à savoir le succès client à 100 pour cent, s'est illustré en 2018 par le taux de satisfaction client le plus élevé du marché. À cela s'ajoute, une note globale sur Gartner Peer Insights de 4,9 sur 5 pour le marché « Cloud Financial Close Solutions » sur la base de 24 critères d'évaluation, et de 4,8 sur 5 pour le marché « Cloud Financial Planning and Analysis Solutions » sur la base de 40 critères d'évaluation à la date du 22 janvier 2019.

La société a été en outre distinguée pour son leadership suite aux sondages BPM Partners Pulse Survey, BARC Planning Survey, Dresner Advisory Enterprise Planning Market Study et Nucleus Research Value Matrix. OneStream figure dans les listes Deloitte Fast 500 et Inc. 5000 pour l'année 2018.

De nouveaux partenariats, des marchés plus larges, une équipe croissante

OneStream a conclu plus de 30 partenariats stratégiques - nouveaux et élargis - avec des fournisseurs de services internationaux, comme PwC, EY Advisory Services, The Hackett Group, Riveron, Spaulding Ridge et Sonum International. La société a élargi plusieurs de ses bureaux aux États-Unis, en a ouvert de nouveaux en Allemagne, en France et en Espagne, et étudie son expansion en 2019 vers de nouveaux marchés. En vue de soutenir sa puissante croissance, OneStream a recruté, en 2018, plus de 90 nouveaux employés au niveau global, elle a en outre désigné Dave Kasabian comme son premier directeur marketing, et mis en place un leadership exécutif dans des domaines fonctionnels clés comme les alliances, les ventes, les services, le marketing, les opérations et le succès client.

En outre, OneStream Software a annoncé aujourd'hui un investissement considérable de KKR afin de soutenir et d'accélérer la croissance et l'expansion futures. Pour en savoir plus, consultez https://www.businesswire.com/news/home/20190207005186/en/OneStream-Software-Receive-Significant-Investment-KKR

A propos de OneStream Software

OneStream Software fournit une solution de gestion du rendement de l'organisation (CPM) qui unifie et simplifie la consolidation financière, la planification, le reporting, l'analyse et la qualité des données financières pour les grandes organisations. Déployée dans le nuage ou sur site, OneStream XF est la première et unique solution à offrir des normes et des contrôles d'entreprise, dotés de la flexibilité nécessaire pour permettre aux unités commerciales de rédiger des rapports et de planifier de manière plus détaillée, sans mettre en péril les normes d'entreprise - tout ceci via une application unique.

Le marché OneStream XF comporte des solutions téléchargeables qui permettent aux clients d'augmenter la valeur de leur plateforme CPM afin de répondre rapidement aux besoins en pleine évolution de leurs opérations et activités financières. OneStream figure dans le classement Deloitte Fast 500 de 2018 pour l'Amérique du Nord.

