Les prix du bois d'oeuvre rebondissent spectaculairement alors que la saison d'achat des matériaux de construction commence: février 2019





VANCOUVER, le 7 févr. 2019 /CNW/ - Les prix du bois d'oeuvre résineux ont augmenté spectaculairement la semaine dernière en Amérique du Nord, alors que les stocks insuffisants sur le terrain ont obligé les clients à se présenter à la table des achats importants.

Immédiatement au début de janvier, les prix de gros du bois d'oeuvre de référence épinette-pin-sapin KD 2x4 # 2 & Btr ont commencé à grimper à leur plus bas niveau de l'année 2018, terminant la semaine dernière à 404 M $ US, soit une hausse de 58 $ ou de 14,4% par rapport à 346 $ US. une semaine avant. À la clôture de lundi, les contrats à terme sur le bois d'oeuvre sur le Chicago Mercantile Exchange s'élevaient à 423 USD, une prime historiquement appropriée de 25 USD par rapport au prix au comptant.

Les prix des WSPF ont considérablement augmenté, tandis que les stocks épuisés des clients leur permettaient de continuer à acheter. -- Madison's Lumber Reporter www.madisonsreport.com

Les prix du bois d'oeuvre résineux au Canada et aux États-Unis se sont considérablement raffermis, les utilisateurs finaux s'étant trouvés à court de stocks pour une vaste gamme de produits. Les scieries ont réservé la production à quatre semaines ou plus, tandis que les fournisseurs secondaires s'employaient à reconstituer les stocks des achats de la semaine dernière et à augmenter les ventes.

Le marché américain du logement représente entre 15 et 18% du PIB américain, a déclaré cette semaine Lindsey Bell, stratège en investissement à CFRA, citant des chiffres de la National Association of Home Builders. Au début de 2019, le marché immobilier américain semblait sur le point de conserver sa vigueur, même si elle était quelque peu tempérée, avec quelques réserves: le potentiel de hausse des taux d'intérêt, la hausse continue du prix des logements et le resserrement de l'offre de logements, ont annoncé les analystes.

Les courbes de tendance sur ce graphique pour les produits de référence du bois d'oeuvre résineux et les prix de l'épinette-pin-sapin et du pin jaune du sud KD 2x4 # 2 & Btr par rapport aux ventes de maisons individuelles neuves aux États-Unis sont étonnamment similaires

Prix du bois d'oeuvre et données de construction et de vente de logements aux États-Unis: 2018

La plupart des gens ne pensent peut-être pas que ces deux solutions seraient identiques, mais le prix de vente moyen des maisons aux États-Unis se compare également très bien aux prix du bois d'oeuvre résineux.

N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'attendre deux ou trois mois pour avoir une idée de ce qui se passe avec l'important marché immobilier américain si vous consultez les prix du bois d'oeuvre de Madison tous les vendredis.

Prix du bois d'oeuvre de référence Épinette de l'Ouest-Pin-Sapin et Pin jaune du Sud KD 2x4 # 2 & Btr vs Prix de vente moyens des maisons vendues pour les États-Unis 2007 - 2019

Aux États-Unis, les données sur les mises en chantier et les ventes de maisons comparées aux prix du bois exclusif de Madison donnent une image fascinante.

Alors que les données immobilières paraissent deux ou trois mois plus tard, les prix du bois de construction résineux (de gros) publiés par Madison en Amérique du Nord dans la construction sont publiés vendredi toutes les semaines.

Constatez par vous-même à quel point la corrélation entre certaines données sur la construction domiciliaire aux États-Unis et les ventes est comparée aux prix du bois d'oeuvre au Canada et aux États-Unis au cours des dix dernières années.

Les chiffres ne mentent pas; les données parlent d'elles-mêmes.

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre principale source d'informations sur le bois d'oeuvre résineux en Amérique du Nord, sur les prix, les perspectives de l'industrie et les contacts avec l'industrie.

L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie des informations actuelles sur les prix des grossistes de panneaux de construction et de panneaux de construction canadiens et américains pour la construction, 50 semaines par an, ainsi que sur les prix historiques.

Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information sur l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

Prix des granulés de bois de chauffage de Madison's: https://madisonsreport.com/products/madisons-north-american-heating-wood-pellet-price-report/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/bc-coastal-log-prices/

Madison's Forest Pulse: https://madisonsreport.com/products/forest-pulse/

Répertoire des scieries canadiennes de Madison: https://madisonsreport.com/products/madisons-directory/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 07:00 et diffusé par :