/R E P R I S E -- Avis aux médias - Une première manifestation du FRAPRU au bureau de François Legault/





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À quelques semaines de son premier budget, le premier ministre François Legault sera interpellé par les membres du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) de différentes régions qui manifesteront ce jeudi 7 février, à Montréal.

Alors que la situation du logement se détériore rapidement, le FRAPRU s'inquiète du nombre famélique de logements sociaux ayant vu le jour dans la dernière année en raison de l'insuffisance du financement du programme AccèsLogis.

Quelques centaines de personnes en provenance de Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Châteauguay, Longueuil, Sorel et Rouyn-Noranda sont attendues. Elles demanderont un réinvestissement dans le logement social dès le prochain budget afin de contrer la pénurie de logement locatifs et de répondre aux besoins les plus urgents.

En résumé

10h45 : Point de presse à la Place Norman-Bethune

11h00 : Début du rassemblement à la Place Norman-Bethune

11h10 : Départ de la manifestation. Sous le thème du jeu « Serpents et échelles » les manifestantes et manifestants ont illustré les conséquences des obstacles qui s'opposent à la réalisation de logements sociaux

11h50 : Arrivée devant les bureaux du premier ministre, 770 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal

@FRAPRU

SOURCE Front d''action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 06:30 et diffusé par :