IPCom lance des services de conseil et présente son service de R&D

IPCom, une société de gestion de propriété intellectuelle (PI) et de licences de brevet disposant de capacités de R&D révolutionnaires, a annoncé la création et la restructuration de divisions de services pour les secteurs des télécoms et des technologies.

La nouvelle division "IP Consulting Services" d'IPCom fournira aux PME et aux startups des conseils et une assistance pratique nécessaires pour développer, breveter et monétiser les nouvelles technologies. La gamme exhaustive de services comprendra des activités d'évaluation de PI, de diligence raisonnable, de documentation et de revendication. La société a également fait la présentation de son département de R&D, dirigé par Martin Hans, responsable de la recherche, de la standardisation et du développement chez IPCom.

Ces opérations soutiennent les efforts permanents fournis par IPCom pour rééquilibrer le pouvoir entre les titulaires et les concédants de licence, démasquer les pratiques déloyales et anticoncurrentielles, et promouvoir l'engagement de tout le secteur en faveur des principes FRAND (équitables, raisonnables et non discriminatoires).

Ces activités seront soutenues par une équipe de R&D composée de scientifiques et d'ingénieurs et consacrée à l'innovation dans le secteur des télécommunications mobiles, et au développement et déploiement de la nouvelle norme de connectivité mobile, la 5G. Martin Hans est un inventeur prolifique qui élaboré avec son équipe actuelle plus de 500 familles de brevets, y compris plus de 50 brevets essentiels standard dans les normes de communication GSM, UMTS et LTE. M. Hans continuera de superviser la contribution active d'IPCom aux acteurs du secteur axés sur 3GPP, l'organisme mettant actuellement au point les normes de communication de prochaine génération (5G).

"L'heure est venue de faire connaître plus de deux décennies de travaux de R&D d'IPCom, et de déployer de nouveaux services qui garantiront que même les plus petites entreprises et chaque innovateur derrière les grandes idées seront reconnus", déclare Pio Suh, directeur général chez IPCom. "Depuis trop longtemps déjà les géants des télécoms monopolisent le secteur, étouffent les entreprises plus petites et leur compliquent la tâche pour breveter leurs innovations. Mais je suis convaincu que nous pouvons inverser la vapeur.

"L'accès aux idées ne doit pas dépendre de la puissance et du capital, et je me réjouis à l'idée de développer les nouveaux services d'IPCom, de superviser l'activité de licence conformément aux principes FRAND, et de donner les moyens aux entreprises de monétiser leurs idées dans un cadre équitable et transparent", conclut M. Suh.

Membre de l'équipe de direction d'IPCom, qui est composée de dirigeants d'entreprise, d'experts en PI, de juristes et d'ingénieurs en télécommunications, M. Suh travaille au côté de Bernhard Frohwitter, cofondateur; Christoph A. Schoeller, cofondateur; et Martin Hans, responsable de la recherche, de la standardisation et du développement. M. Suh contribuera à l'expansion d'IPCom, notamment avec l'arrivée de nouvelles recrues au sein de son équipe.

À propos d'IPCom

IPCom GmbH & Co. KG est une société spécialisée dans la licence des droits et la R&D technologique en matière de propriété intellectuelle (PI), qui aide les entreprises à revendiquer leurs droits de brevet et à conclure des accords de licence de brevet en conformité avec les principes FRAND (équitables, raisonnables et non discriminatoires). IPCom possède plus de 200 familles de brevet dans le domaine des communications mobiles, avec plus de 1 000 brevets déposés en Europe, aux États-Unis et en Asie, et qui ont été accordés pour la plupart. Défenseur des principes FRAND, de la concurrence loyale et de l'avantage compétitif, IPCom propose également des services de conseil aux entreprises de l'écosystème des télécoms, avec pour objectif d'harmoniser le secteur et de garantir que les innovateurs derrière l'élaboration de brevets essentiels standard (SEP) soient correctement récompensés pour leurs technologies et leur travail.

IPCom est basée à Pullach, Munich, en Allemagne. La société opère à l'échelle mondiale.

http://www.ipcom-munich.com

