/R E P R I S E -- Avis aux médias - ABI - La CSQ manifeste sa solidarité envers les lock-outés/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que les déléguées et délégués de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) profiteront de leur présence en Mauricie pour aller manifester leur solidarité envers les lock-outés de l'Aluminerie de Bécancour (ABI).

Plus d'une centaine de délégués iront rencontrer les travailleuses et travailleurs en lock-out pour leur démontrer l'appui de la Centrale.

La présidente de la CSQ, Sonia Ethier, tient à adresser ces quelques mots :

« Pour nous aujourd'hui, c'est l'occasion d'exprimer une fois de plus notre soutien à ces travailleuses et travailleurs qui sont depuis plus d'un an pénalisés par ce conflit de travail. Il est grand temps qu'il y ait un dénouement positif à ce lock-out qui a fait et qui fait toujours très mal. À la CSQ, nous sommes solidaires de ces femmes et de ces hommes qui sont toujours debout devant cette situation injuste qui doit prendre fin rapidement. Solidarité! »

Sonia Ethier sera disponible pour des entrevues individuelles.

Aide-mémoire



QUOI : Manifestation en appui aux lock-outés



QUI : Déléguées et délégués de la CSQ



QUAND : 7 février 2019, 12 h



OÙ : ABI

5555, rue Pierre-Thibault

Bécancour

G9H 2T7

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont plus de 125 000 en éducation. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

