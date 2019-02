Héroux-Devtek nomme Beverly Wyse à titre d'administratrice





LONGUEUIL, Québec, 07 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX), (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), un important fabricant international de produits aérospatiaux, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Beverly Wyse au poste d'administratrice indépendante de la Société.



Mme Wyse a travaillé plus de 30 ans chez Boeing. Plus récemment, elle a occupé le poste de présidente des services partagés, un groupe d'exploitation valant plusieurs milliards de dollars, qu'elle a recentré et restructuré en améliorant le rendement et l'efficacité. Auparavant, elle était vice-présidente et directrice générale de Boeing South Carolina, une importante installation de production, d'assemblage et d'exécution de Boeing, où elle a réussi avec brio à augmenter le taux de production, à améliorer la qualité des relations au sein de l'effectif et à réduire considérablement les coûts d'exploitation. Durant son impressionnante carrière chez Boeing, Mme Wyse a également tenu les rênes des programmes 737, 767 ainsi que 787 Charleston.

« Nous sommes fiers d'accueillir Mme Wyse au sein du conseil d'administration de Héroux-Devtek », a déclaré M. Brian A. Robbins, président du conseil d'administration de Héroux-Devtek. « Grâce à sa vaste expérience avec la plus grande entreprise d'aérospatial au monde, à des postes de direction et opérationnels, notre conseil profitera d'une expertise concrète supplémentaire et d'un réseau élargi. Le parcours de Mme Wyse, qui a chapeauté et transformé des divisions opérationnelles et des programmes clés de Boeing, parle de lui-même. Au moment où Héroux-Devtek entame une importante phase de croissance, nous accueillons avec enthousiasme sa contribution et son aide. »

Mme Wyse détient une maîtrise en administration des affaires et un baccalauréat ès sciences en génie mécanique de l'Université de Washington. Elle siège au conseil d'administration du Franklin W. Olin College of Engineering, où elle siège également au comité finance et investissement.

PROFIL

Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l'entretien et la révision de trains d'atterrissage, d'actionneurs hydrauliques et électromécaniques des commandes de vol, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 50 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener, Cambridge et Toronto en Ontario, à Springfield et Strongsville dans l'Ohio, à Wichita au Kansas, à Everett dans l'État de Washington, à Livonia au Michigan, à Runcorn, Nottingham et Bolton au Royaume-Uni ainsi qu'à Madrid et Séville en Espagne.

