Nanigans nomme des responsables commerciaux aux États-Unis et dans la région EMEA





Nanigans, le chef de file des logiciels de publicité à la performance, a annoncé aujourd'hui l'embauche de deux nouveaux dirigeants à des postes clés pour les revenus aux États-Unis et en Europe. David Paquette rejoint Nanigans en tant que directeur des ventes aux États-Unis et Erwin Bos en tant que directeur de la région EMEA.

David Paquette et Erwin Bos sont tous deux des leaders très respectés dans le monde numérique. David Paquette, qui sera basé au siège de Nanigans à Boston, a travaillé pour des géants de l'industrie tels que Adobe et Omniture. Erwin Bos, basé à Londres, est un ancien directeur des ventes européennes chez Tapjoy.

Forts d'une expérience approfondie dans la croissance des revenus, la constitution d'équipes et le renforcement des relations avec les entreprises, Paquette et Bos contribueront à faire progresser la mission de Nanigans, qui consiste à créer un avantage concurrentiel propre à l'entreprise et à fournir les performances publicitaires dont les entreprises en croissance ont besoin pour gagner.

"Ces deux rôles sont essentiels à la poursuite de nos efforts pour aider les spécialistes du marketing numérique à être plus compétitifs", a déclaré Ric Calvillo, co-fondateur et CEO de Nanigans. "Qu'il s'agisse de l'acquisition de nouveaux clients, de la recommercialisation auprès d'utilisateurs existants ou des deux, nos équipes commerciales aux États-Unis et dans la région EMEA sont prêtes à répondre aux attentes, en particulier sous la direction de David et Erwin".

David Paquette, Directeur des ventes aux États-Unis

David Paquette apporte 20 ans d'expérience en ventes et en développement des affaires dans les marchés des données, des médias, de l'analyse et des agences. Il a joué un rôle déterminant dans la mise sur pied d'équipes de vente directe et indirecte tant dans les entreprises en phase de croissance que dans les start-ups. Ces sociétés comprennent Carat, Omniture, Adobe, Visible Measures et BlueConic.

"C'est un tournant dans l'histoire de Nanigans, et j'ai hâte de travailler avec certaines des marques qui appellent Nanigans leur arme secrète de publicité à la performance", ajoute David Paquette. "Je vois un potentiel énorme pour que Nanigans devienne encore plus important dans le paysage de la technologie publicitaire à mesure que le virage vers la publicité interne se poursuit. L'équipe est bien positionnée pour tirer profit de cette opportunité de marché."

Erwin Bos, Directeur EMEA

Erwin Bos apporte à Nanigans plus de 17 ans d'expérience dans la vente de logiciels d'entreprise et de publicité numérique, avec un historique prouvé d'accélération des revenus dans les entreprises en phase de croissance. Il a notamment occupé des postes de direction des ventes chez Tapjoy, Zoomin.TV (acquise par MTG), Komli, ainsi que dans sa propre agence. Il dirigera les efforts de vente de Nanigans pour la région EMEA, y compris la mise en place et la gestion des équipes de vente spécialisées et en pleine croissance de l'entreprise dans de nombreuses régions géographiques.

Erwin Bos a déclaré, "Nanigans a le potentiel pour devenir la référence en EMEA pour les entreprises qui souhaitent obtenir un avantage en matière de publicité à la performance. J'ai hâte d'agrandir l'équipe de vente et d'aider au développement commercial dans cette région cruciale."

A propos de Nanigans, Inc.

Nanigans est l'avantage gagnant des annonceurs à la performance les plus compétitifs d'aujourd'hui. Avec une décennie d'expérience, Nanigans offre aux équipes marketing un logiciel de gestion publicitaire éprouvé et un support stratégique inégalé. En tant que partenaire des responsables en marketing et des spécialistes du marketing interne du monde entier, Nanigans dispose d'un avantage concurrentiel qui lui est propre et qui offre aux entreprises en croissance les performances dont elles ont besoin pour gagner. Nanigans a son siège social à Boston et des bureaux à New York, San Francisco, Londres, Singapour et Séoul. Pour plus d'information à propos de Nanigans, rendez-vous sur www.nanigans.com.

