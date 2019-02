Lunaphore lance son premier produit : LabSatTM





Lunaphore Technologies SA, une medtech suisse développant des équipements de nouvelle génération innovants pour les diagnostics tissulaires et la recherche sur le cancer, annonce que son premier produit, LabSatTM destiné aux applications de recherche, est maintenant commercialisé.

Bénéficiant du marquage CE, l'instrument est conforme à toutes les réglementations en vigueur dans l'Union européenne en matière de santé, d'innocuité et de respect de l'environnement des produits et sera disponible dans la plupart des pays européens.

LabSatTM est la première solution du pipeline de Lunaphore à être mise sur le marché depuis la création de la société. La solution est composée d'un système automatisé de distribution de réactifs, à une seule lame, effectuant des tests d'immunohistochimie (IHC) sur des échantillons de tissus en l'espace de 10 à 30 minutes. La performance de vitesse révolutionnaire du dispositif est obtenue grâce à une puce microfluidique novatrice pour le traitement de tissus qui est à la base de l'innovation de Lunaphore. Cette technologie brevetée permet une coloration très précise des tissus, avec une réduction drastique des durées d'incubation des réactifs.

Ata Tuna Ciftlik, fondateur et PDG de Lunaphore, a déclaré : « Ce tout premier produit vise à mettre notre technologie révolutionnaire dans les mains de nos clients. Nous pensons que sa précision et sa rapidité ouvriront une multitude de possibilités de coloration pour les utilisateurs », ajoutant : « Parallèlement, nous travaillons sur les prochaines versions du produit pour répondre aux besoins des clients avec de plus grandes exigences d'automatisation ainsi qu'une plus large gamme d'applications. »

La société met également au point une solution pour le domaine du diagnostic in vitro, qu'elle prévoit de lancer prochainement.

À propos de Lunaphore

Lunaphore Technologies S.A. est une entreprise suisse développant des appareils de coloration automatique des tissus de nouvelle génération. La technologie primée, basée sur la microfluidique, est appelée FFeX (Fast Fluidic Exchange). Elle vise à effectuer des analyses bien plus rapidement que les techniques standards et a obtenu de bons résultats lors de tests effectués sur des échantillons provenant de patients cancéreux. Fondée en 2014 avec comme vision d'intégrer des approches en « -omique » dans le diagnostic de tissus, Lunaphore a été reconnue comme l'une des entreprises les plus innovantes aux échelons national et international.

À propos de l'immunohistochimie

La coloration par immunohistochimie est une technique impliquant l'utilisation d'anticorps pour détecter la présence de biomarqueurs spécifiques du cancer sur un prélèvement de tissu. L'immunohistochimie est le test par biomarqueur le plus fréquemment effectué dans le diagnostic de routine du cancer suite à une biopsie, ainsi qu'un test courant dans la recherche en immuno-oncologie. Durant un test par immunohistochimie, l'échantillon de tissu est coloré avec des anticorps marqués - produisant une coloration des tissus visible au microscope - qui signaleront la présence et la localisation de biomarqueurs spécifiques du cancer, aidant les médecins et les chercheurs à identifier des types de cancers spécifiques.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 05:35 et diffusé par :