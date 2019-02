/R E P R I S E -- Le ministre de l'Infrastructure du Canada visite le Sud de l'Ontario pour souligner les avantages des investissements fédéraux pour les Ontariens/





TORONTO, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Les résidents du Sud de l'Ontario bénéficient d'une amélioration de leur santé, de leur bien-être et de leur qualité de vie grâce aux investissements sans précédent du gouvernement du Canada dans les infrastructures publiques.

Cette semaine, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, visitera les sites d'importants projets d'infrastructure dans des villes du Sud de l'Ontario et rencontrera des Canadiens qui bénéficient de ces investissements.

Le 7 février, le ministre Champagne rencontrera son homologue, le ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Monte McNaughton, pour discuter des priorités de la province en matière d'infrastructures publiques. Il terminera sa journée par une visite à la Société historique d'Aurora.

Le 8 février, le ministre Champagne se rendra à Richmond Hill, où il visitera l'installation de gestion des eaux pluviales de la municipalité et le temple Vishnu Mandir. Il visitera ensuite le terminus d'autobus Cornell à Markham, tout près de là.

« Tous les Canadiens bénéficient d'infrastructures modernes et résilientes qui leur permettent de mieux se sentir chez eux. Ces investissements se traduisent par de meilleurs réseaux de transport en commun qui réduisent la durée des déplacements et qui permettent aux Canadiens de passer plus de temps en famille; de meilleurs réseaux de traitement des eaux pluviales qui permettent aux Canadiens de vivre dans des collectivités plus propres et plus saines; et de meilleures installations communautaires qui permettent aux Canadiens de nouer des liens d'amitié dans un pays où les gens viennent de partout dans le monde. C'est ainsi que les investissements dans les infrastructures publiques offrent aux Canadiens davantage de possibilités de prospérer. »

--François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Le plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour les infrastructures publiques partout au pays.

du gouvernement du prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour les infrastructures publiques partout au pays. En partenariat avec l' Ontario et les dirigeants municipaux, le gouvernement du Canada investit dans le transport en commun, les infrastructures vertes comme les réseaux d'aqueduc, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et les infrastructures publiques dans les collectivités rurales et nordiques.

et les dirigeants municipaux, le gouvernement du investit dans le transport en commun, les infrastructures vertes comme les réseaux d'aqueduc, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, et les infrastructures publiques dans les collectivités rurales et nordiques. Au titre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada offrira plus de 11 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour favoriser l'atteinte des objectifs prioritaires de l' Ontario en ce qui concerne les infrastructures. Jusqu'à maintenant, l' Ontario a approuvé 10 925 projets d'infrastructure grâce à ce financement.

, le gouvernement du offrira plus de 11 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour favoriser l'atteinte des objectifs prioritaires de l' en ce qui concerne les infrastructures. Jusqu'à maintenant, l' a approuvé 10 925 projets d'infrastructure grâce à ce financement. Grâce au Fonds pour l'infrastructure des transports en commun, l' Ontario a pu acheter ou améliorer plus de 5 400 véhicules de transport en commun, construire ou améliorer plus de 12 000 arrêts d'autobus et abribus, et aménager 128 kilomètres de sentiers de transport actif

a pu acheter ou améliorer plus de 5 400 véhicules de transport en commun, construire ou améliorer plus de 12 000 arrêts d'autobus et abribus, et aménager 128 kilomètres de sentiers de transport actif Grâce au Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, l' Ontario a également été en mesure de fournir à plus de 78 000 ménages ontariens des services nouveaux et améliorés, notamment 362 kilomètres de nouvelles conduites d'eau et d'eaux usées, en plus de mettre en oeuvre près de 400 projets d'atténuation des inondations ou de gestion des eaux pluviales

