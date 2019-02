Tilray® élargit son équipe de direction en Europe en vue de stimuler sa stratégie d'expansion globale





Tilray, Inc. (NASDAQ:TLRY), un chef de file international dans les domaines de la production, la recherche, la culture et la distribution de cannabis, annonce aujourd'hui l'expansion de son équipe de direction avec la nomination de Sascha Mielcarek comme Directeur général, Europe.

Sascha Mielcarek rejoint Tilray avec 18 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il a à son actif de solides compétences en ventes commerciales globales et en marketing sur des marchés internationaux comme les États-Unis, l'Europe et l'Amérique latine. Tout récemment, Monsieur Mielcarek occupait le poste de « Global Head of Gout Business Unit & Alliance Implementation Lead ».

« L'expansion de notre équipe de direction européenne permet de renforcer la capacité de Tilray à pénétrer de nouveaux marchés potentiels et à consolider notre présence sur les marchés européens actuels », a affirmé Brendan Kennedy, PDG de Tilray. « Sascha nous enrichit avec son niveau de compétence sans précédent résultant de ses années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique européenne et mondiale. Nous sommes très ravis de l'accueillir dans notre équipe. »

Tilray a montré dans le passé qu'elle est une société déterminée à produire des produits du cannabis médical de qualité pharmaceutique, disponibles à tous les patients du monde qui en ont besoin. Installée actuellement en Australie et en Nouvelle Zélande, au Canada, en Allemagne, en Amérique latine et au Portugal, Tilray a tous les atouts pour étendre la disponibilité de ses produits haut de gamme issus du cannabis à d'autres pays, et cela tant que les réglementations le permettent. Tilray exporte déjà avec succès au sein de l'Europe, notamment vers la République Tchèque, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chypre et la Croatie ; et hors de l'Europe, vers l'Argentine, le Chili, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le rôle de M. Mielcarek à son nouveau poste de Directeur général, Europe, est de fournir le leadership stratégique à l'équipe européenne actuelle, à un moment où elle cherche à pénétrer de nouveaux marchés en Europe et continue de renforcer la position de la société sur les marchés actuels. M. Mielcarek et son équipe collaboreront avec une équipe d'experts de Tilray sur le site ultra-moderne de Cantanhede au Portugal. Ce site servira de pôle central de culture, de traitement, de recherche et de distribution des produits de haute gamme de Tilray dans toute l'Europe, dès que ceux-ci seront pleinement agréés.

Sascha Mielcarek rejoint un groupe de nouveaux cadres récemment recrutés au niveau mondial par Tilray. Il s'agit de Greg Christopher, VPE des opérations ; Rita Segui, VPE des Ressources humaines ; Dara Redler, Directrice juridique ; et Charlie Cain VP de la vente de détail. Tilray est impatiente de partager encore plus d'informations sur l'expansion de son équipe mondiale de dirigeants et de ses opérations en Europe.

À propos de Tilray®

Tilray (NASDAQ:TLRY) est un pionnier mondial dans les domaines de la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de dérivés de cannabis servant actuellement des dizaines de milliers de patients dans douze pays à travers cinq continents.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des « informations prospectives » au sens des Lois canadiennes en valeurs mobilières, ou collectivement des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs dans ce présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « peut, pourrait, pourra, probablement, prévoir, anticiper, penser, planifier, prévoir, projeter, estimer, perspective » et autres expressions similaires, y compris des déclarations relatives au succès global Tilray. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie quant à la performance future et s'appuient sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses formulées par la direction d'après son expérience et sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction considère comme pertinents et raisonnables dans les circonstances actuelles, notamment des hypothèses relatives aux conditions de marché actuelles et futures, à l'environnement réglementaire actuel et futur, ainsi qu'aux permis et autorisations. Les résultats, la performance et les accomplissements réels peuvent varier de manière substantielle par rapport à ceux exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs de ce communiqué. Le lecteur est dès lors invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont pas des garanties de résultats à venir. Les énoncés prospectifs comportent des risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs qui pourraient provoquer une variation substantielle entre, d'une part, les résultats futurs réels ou les événements anticipés et, de l'autre, ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Veuillez-vous reporter à la section intitulée "Risk Factors" du rapport trimestriel de Tilray sur formulaire 10-Q, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 14 novembre 2018, pour prendre connaissance des facteurs de risques matériels qui pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats réels et les informations contenues dans les énoncés prospectifs. Tilray rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué, sauf dans les cas prévus par la loi.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

