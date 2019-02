L'initiative EEBUS accueille Microsoft en tant que nouveau membre





Le monde de l'énergie est en train de changer. La transformation vers des sources d'énergie électrique plus renouvelables s'accélère. Comme les nouveaux appareils tels les véhicules électriques (VE) et les thermopompes consomment de l'énergie électrique, les ménages s'attendent à ce que leurs besoins énergétiques soient de plus en plus satisfaits par des sources volatiles à faible teneur en carbone comme l'énergie éolienne et photovoltaïque. Les avantages de la durabilité et de la rentabilité sont considérables, mais ils s'accompagnent de défis importants. À l'avenir, les besoins énergétiques de pointe des bâtiments et des véhicules devront s'adapter à la capacité et aux limites du réseau électrique.

Cette transformation fait de la gestion de l'énergie l'un des domaines d'innovation les plus importants pour les systèmes en réseau dans les bâtiments. Les systèmes de gestion de l'énergie domestique (Home Energy Management Systems ? HEMS) sont les homologues des centrales de production, du réseau électrique et des appareils consommateurs d'énergie dans les bâtiments. HEMS fera partie de l'équipement de base de chaque bâtiment à l'avenir. L'initiative EEBUS met au point un langage mondial pour l'énergie afin de permettre la mise en réseau de tous les fabricants et de toutes les branches d'activité et entre tous les dispositifs et systèmes pertinents pour l'énergie. Grâce à cette norme de connectivité ouverte, les systèmes de chauffage électrique, les stations de charge des VE et les appareils électroménagers des bâtiments peuvent adapter leurs besoins en énergie aux points de consigne d'alimentation du réseau sans aucune perte de confort.

Pour atteindre ce niveau d'inter-communication avec le réseau électrique, les systèmes et appareils électriques sont de plus en plus connectés. La connectivité permet non seulement l'interaction avec le réseau électrique pour équilibrer l'offre et la demande, mais aussi aux fabricants d'améliorer l'expérience client en offrant de nouveaux appareils, fonctions et services.

De nombreux appareils tels que les systèmes de chauffage et les appareils ménagers sont contrôlés par une unité de microcontrôleurs (MCU). Jusqu'à récemment, un facteur limitant pour les appareils basées sur les MCU était la capacité à les connecter de manière sécurisée aux services cloud. Microsoft Azure Sphere est une solution de bout en bout pour la création de microcontrôleurs (MCU) hautement sécurisés et connectés. Azure Sphere aidera les fabricants à fournir de nouveaux dispositifs, services et solutions tout en abordant la sécurité de manière holistique, de la couche de silicium au cloud.

Microsoft a rejoint l'initiative EEBUS et travaille avec KEO GmbH pour assurer la disponibilité du standard EEBUS sur les appareils Azure Sphere.

Ce logiciel compatible EEBUS de KEO GmbH sur Azure Sphere fournit une base universelle et fiable pour la communication entre les gestionnaires d'énergie en réseau, les stations de charge des VE, les systèmes de chauffage et de ventilation, le stockage des batteries et de nombreuses autres applications pour offrir en toute sécurité la promesse d'un réseau vraiment intelligent.

Peter Kellendonk, premier président de l'initiative EEBUS, a déclaré: "Sans plateformes internationales solides et sans technologies de communication sécurisées, la numérisation du paysage énergétique ne réussira pas. Avec Azure Sphere, sa portée internationale et son approche partenariale, Microsoft s'intègre parfaitement dans l'écosystème EEBUS."

Galen Hunt, ingénieur distingué et directeur général de Microsoft Azure Sphere, a déclaré : "L'énergie est une ressource vitale. Comme de plus en plus de systèmes énergétiques dont nous dépendons chaque jour se connectent au cloud, il est essentiel qu'ils le fassent de manière sécurisée. Azure Sphere permet aux fabricants d'innover et d'offrir des expériences énergétiques de la prochaine génération, avec la certitude que leurs produits répondent aux normes de sécurité les plus élevées du marché. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec l'initiative EEBUS pour aider à répondre aux besoins de la communauté des solutions énergétiques et équipements."

A propos de l'initiative EEBUS e.V.

L'initiative EEBUS est une organisation à but non lucratif comptant plus de 70 membres qui sont les principales parties prenantes dans tous les domaines de la maison connectée, la mobilité électrique, l'énergie et les appareils intelligents. Les membres de l'initiative EEBUS collaborent au sein de divers groupes de travail afin d'établir un langage normalisé et commun pour l'interopérabilité des dispositifs connectés. Le chauffage intelligent, les véhicules électriques, les systèmes photovoltaïques, les systèmes résidentiels intelligents, les gestionnaires d'énergie et d'autres appareils peuvent ainsi communiquer de manière transparente sur la gestion de l'énergie et la convivialité.

Microsoft et EEBUS présentent l'intégration des spécifications EEBUS dans la plateforme Azure Sphere IoT au stand Microsoft, Hall 3, stand 3-336, au salon E-World, qui se tient à Essen du 5 au 7 février 2019.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 03:00 et diffusé par :