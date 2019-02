Takeda annonce lors du congrès annuel 2019 de l'EAHAD les résultats de l'essai PROPEL de phase IIIb/IV ? une étude de prophylaxie guidée par la pharmacocinétique randomisée, première du genre, évaluant des niveaux supérieurs (...)





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda »), le leader biotechnologique mondial dans le domaine des maladies rares, a annoncé aujourd'hui les résultats de son essai clinique de phase IIIb/IV pour ADYNOVATE à l'occasion du 12ème congrès annuel de l'Association européenne de l'hémophilie et des autres maladies hémorragiques (EAHAD), qui se tient du 6 au 9 février à Prague, en République tchèque. PROPEL est une étude prospective, randomisée et multicentrique comparant l'innocuité et l'efficacité d'ADYNOVATE suite à une prophylaxie guidée par la pharmacocinétique ciblant deux concentrations minimales différentes du facteur VIII (PROspective, randomized, multi-center study comparing the safety and efficacy of ADYNOVATE following PK-guided prophylaxis targeting two different Factor Eight (FVIII) trough Levels) chez des patients atteints d'hémophilie A grave.

L'étude a montré qu'une prophylaxie avec ADYNOVATE ciblant des concentrations minimales de 8 à 12 % (groupe « HIGH ») contre 1 à 3 % (groupe « LOW ») était associée à une tendance à une proportion plus importante de patients avec un taux de saignement annualisé (TSA) total (tous saignements confondus) égal à zéro (66 % dans le groupe « HIGH » contre 39 % dans le groupe « LOW » ; p=0,075). Le groupe « HIGH » était également associé à une tendance à un TSA total inférieur, ainsi qu'à une proportion supérieure de patients avec un taux de saignement articulaire annualisé (TSAA) (tous saignements confondus) égal à zéro (90 % dans « HIGH » contre 68 % dans « LOW ») et un TSA spontané (tous saignements confondus) égal à zéro (84 % dans « HIGH » contre 61 % dans « LOW »). Les données suggèrent que l'optimisation des profils de FVIII, via une posologie guidée par la pharmacocinétique ciblant les concentrations minimales 8 à 12 %, était systématiquement réalisable et qu'une personnalisation accrue du traitement doit être envisagée pour les patients atteints d'hémophilie A. Les profils d'innocuité étaient comparables et cohérents avec les précédents essais avec ADYNOVATE. Les analyses en cours caractériseront la relation entre la posologie guidée par la pharmacocinétique des niveaux de FVIII d'ADYNOVATE et les événements hémorragiques.

« L'étude réitère l'importance d'une prophylaxie personnalisée pour les personnes souffrant d'hémophilie », a déclaré le Dr Robert Klamroth, responsable du département de médecine interne/angiologie et des troubles de la coagulation, et directeur du Comprehensive Care Haemophilia Treatment Center et de l'unité Hémostase et Thrombose à la Vivantes Klinikum de Berlin, en Allemagne. « Les conclusions suggèrent la nécessité de mesurer les niveaux réels de FVIII et montrent une tendance évidente que, si nous parvenons à maintenir les niveaux de FVIII dans une fourchette supérieure, nous pourrions obtenir de meilleurs résultats pour les patients, notamment une meilleure protection contre les saignements susceptible d'aider davantage de patients à atteindre zéro saignement. »

« Chez Takeda, nous sommes fiers de l'héritage en hématologie construit par Shire et Baxalta pendant 60 ans et prévoyons de prolonger celui-ci via la recherche et l'innovation continues, notamment en portant une attention constante à la thérapie directe avec facteur de remplacement », a affirmé le Dr Wolfhard Erdlenbruch, vice-président responsable des affaires médicales globales en hématologie chez Takeda. « Nous sommes ravis d'être présents au congrès de l'EAHAD et de partager les résultats de l'étude PROPEL. « Les taux de saignement (tous saignements confondus) à zéro et les saignements articulaires spontanés (tous saignements confondus) à zéro dans cette étude n'ont pas été communiqués précédemment pour les personnes atteintes d'hémophilie A. Cela renforce l'hypothèse que les niveaux de facteur sont importants et nous rapproche de la réalisation de notre objectif de soins aux patients optimisés et personnalisés, car chaque saignement doit être prise en compte. »

En plus de PROPEL, Takeda présentera tout au long du congrès de l'EAHAD une douzaine de publications de données scientifiques sur le vaste portefeuille de traitements pour les troubles de la coagulation, acquis récemment par la société, cela inclut :

Études internationales et allemandes AHEAD : résultats en termes d'efficacité, d'innocuité et de qualité de vie pour les patients atteints d'hémophilie A traités avec un facteur antihémophilique (recombinant) en situation réelle sur une période de 5 ans.

Réflexions sur l'évolution de l'arthropathie hémophilique : l'étude iPATH (Irish personalised approach to the treatment of haemophilia).

Activité physique et arthropathie hémophilique articulaire chez les adultes atteints d'hémophilie grave en Irlande : l'étude iPATH (Irish personalised approach to the treatment of haemophilia).

Obstacles à l'activité physique chez les adultes souffrant d'hémophilie modérée à grave en Irlande : l'étude iPATH (Irish personalised approach to the treatment of haemophilia).

Résultats d'une étude de prolongation ouverte et multicentrique de phase 3B du rurioctocog alfa pégol en vue d'une prophylaxie chez des patients atteints d'hémophilie A grave précédemment traités : analyse par tranche d'âge.

Conception d'une étude prospective, multicentrique et ouverte de phase 3 portant sur l'innocuité et l'efficacité hémostatique du rurioctocog alfa pégol chez des patients atteints d'hémophilie A grave, âgés de moins de 6 ans, non précédemment traités.

Données démographiques et de référence de patients atteints d'hémophilie et avec inhibiteurs recrutés dans l'étude FEIBA global outcomes (« FEIBA GO »).

Analyse des événements de saignements articulaires provenant d'une étude multicentrique et ouverte de phase 3 portant sur un traitement recombinant à la demande avec le facteur de von Willebrand (FVW) administré à des patients atteints d'une forme grave de la maladie de von Willebrand.

Évaluation des données de laboratoire sur l'innocuité provenant de patients atteints d'une forme grave de la maladie de von Willebrand (MVW) en association avec une perfusion de facteur de von Willebrand (FVW) recombinant dans le cadre d'une étude multicentrique et ouverte de phase 3.

Efficacité et innocuité d'une prophylaxie avec le facteur de von Willebrand (FVW) recombinant en cas de forme grave de la maladie de von Willebrand (MVW) : conception d'une étude prospective, ouverte, internationale et multicentrique de phase 3.

Évaluation non clinique de l'innocuité d'une construction de thérapie génique à base de facteur IX (FIX) de nouvelle génération (SHP648) chez la souris.

À propos de l'étude PROPEL

L'étude PROPEL a évalué l'innocuité et l'efficacité d'ADYNOVATE dans le cadre d'une prophylaxie guidée par la pharmacocinétique ciblant deux concentrations minimales différentes du facteur VIII chez des patients précédemment traités.

Méthodes : Les sujets admissibles présentaient une activité du FVIII <1 %, un taux de saignement annualisé (TSA) ?2 et venaient d'une précédente étude portant sur SHP660 (ADYNOVATE) ou avaient entre 12 et 65 ans avec au moins 150 jours d'exposition au facteur VIII dérivé du plasma ou recombinant. Après les évaluations pharmacocinétiques initiales, les patients ont reçu pendant 12 mois une prophylaxie guidée par la pharmacocinétique ciblant les concentrations minimales du facteur VIII de 1 à 3 % (« LOW ») ou de 8 à 12 % (« HIGH ») (pendant la première période de 6 mois : période d'ajustement de la posologie). Le critère d'évaluation principal était le pourcentage de patients avec un TSA total égal à zéro (tous saignements confondus) durant la deuxième période de 6 mois de l'étude. Les critères d'évaluation secondaires incluaient le TSA total, le TSA spontané et le taux de saignement articulaire annualisé (TSAA) (tous saignements confondus), ainsi que les effets indésirables (EI).

Résultats : Globalement, 115 sujets de sexe masculin (57 du groupe « LOW » et 58 du groupe « HIGH ») ont reçu au moins une dose de SHP660. L'âge médian (fourchette) était de 28 ans (12 à 61 ans) ; 106 sujets (56 du groupe « LOW » et 50 du groupe « HIGH ») ont terminé l'étude. Durant la deuxième période de 6 mois, un TSA total égal à zéro a été obtenu par 22 sujets sur 57 (39 %) du groupe « LOW », et par 38 sujets sur 58 (66 % ; P=0,075) du groupe « HIGH », un TSA spontané égal à zéro a été obtenu par 35 sujets sur 57 (61 %) et 49 sujets sur 58 (84 % ; P=0,141), respectivement, et un TSAA égal à zéro a été obtenu par 39 sujets sur 57 (68 %) et 52 sujets sur 58 (90 % ; P=0,179). TSA total moyen (SD), médian (IQR) pour la deuxième période de 6 mois : 3,6 (7,3), 2,0 (4,0) groupe « LOW » ; 1,6 (3,3), 0 (2,0) groupe « HIGH ». Globalement, des EI et EIG sont survenus chez 63 % et 9 % des patients, avec 1 EIG parmi les patients du groupe « HIGH » (0,9 %) considéré comme lié au SHP660 : un inhibiteur transitoire (0,6 unité Bethesda) sans preuve de liaison anti-FVIII, résolu avant la fin de l'étude. Les profils des EI étaient comparables et cohérents avec les précédents essais de SHP660.

À propos d'ADYNOVATE/ADYNOVI

ADYNOVATE [facteur antihémophilique (recombinant), pégylé] a tout d'abord été homologué par l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (la « FDA ») aux États-Unis, puis au Japon, au Canada et en Colombie, et est approuvé sous la dénomination ADYNOVI® dans les 28 États membres de l'Union européenne (UE) ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. En Europe, ADYNOVI est approuvé pour le traitement et la prophylaxie des saignements chez les patients atteints d'hémophilie A, âgés de 12 ans ou plus.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ CONCERNANT ADYNOVI POUR L'EUROPE

Veuillez consulter le Résumé des caractéristiques du produit (RCP) pour ADYNOVI avant de prescrire, en particulier pour ce qui concerne la posologie et le suivi du traitement.

Contre-indications

Hypersensibilité au principe actif, à la molécule d'origine (l'octocog alfa) ou à l'un des excipients mentionnés dans le RCP. Réaction allergique connue aux protéines de souris ou de hamster.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Le médicament contient des traces de protéines de souris et de hamster. En cas de survenue de symptômes d'hypersensibilité, il est recommandé aux patients d'interrompre immédiatement la prise du médicament et de contacter leur médecin. Les patients doivent être informés des signes précurseurs des réactions d'hypersensibilité, dont l'urticaire, l'urticaire généralisée, l'oppression thoracique, la respiration sifflante, l'hypotension et l'anaphylaxie.

La formation d'anticorps neutralisants (inhibiteurs) dirigés contre le facteur VIII est une complication connue dans la gestion des individus souffrant d'hémophilie A. Ces inhibiteurs sont généralement des immunoglobulines IgG dirigées contre l'activité procoagulante du facteur VIII, qui sont quantifiées en unités Bethesda (UB) par ml de plasma en utilisant l'épreuve modifiée.

De manière générale, tous les patients traités avec le facteur VIII de coagulation doivent être suivis de près ? au moyen d'observations cliniques et de tests en laboratoire appropriés ? afin de déceler le développement éventuel d'inhibiteurs. Si les niveaux attendus d'activité plasmatique du facteur VIII ne sont pas atteints ou si les saignements ne peuvent être contrôlés avec une dose appropriée, il convient de tester la présence d'inhibiteurs du facteur VIII.

Après reconstitution, ce médicament contient 0,45 mmol (10 mg) de sodium par flacon.

Effets indésirables Courants (fréquence supérieure ou égale à 1/100 et inférieure à 1/10) Maux de tête, diarrhée, nausées, éruptions cutanées Rares (fréquence supérieure ou égale à 1/1000 et inférieure à 1/100) Inhibition du facteur VIII chez des patients précédemment traités, hypersensibilité, bouffées vasomotrices

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer au Résumé des caractéristiques du produit pour ADYNOVI disponible ici.

À propos de Takeda Hematology

À la suite à sa récente acquisition de Shire, Takeda est un chef de file dans le domaine de l'hémophilie avec l'héritage le plus long et un portefeuille leader du marché, soutenu par des profils d'innocuité et d'efficacité établis avec plusieurs décennies d'expérience concrète.

Cela fait plus de 60 ans que nous favorisons l'innovation pour les patients et nous disposons d'un vaste portefeuille composé de 11 produits concernant 9 indications d'hémophilie. Grâce à notre expérience en tant que chefs de file dans le domaine de l'hématologie, nous sommes bien préparés pour satisfaire les besoins actuels alors que nous poursuivons de futurs développements dans le domaine des soins pour les troubles de la coagulation. Aux côtés de la communauté des hémophiles, nous nourrissons des espoirs pour l'avenir, comme un diagnostic précoce, une protection précoce et complète contre les saignements et des soins aux patients plus personnalisés.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et fondé sur des valeurs, basé au Japon, dont la mission est d'offrir une Meilleure santé et un Meilleur avenir aux patients en traduisant la science en médicaments très innovants. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastroentérologie (GI), les neurosciences et les maladies rares. Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans les vaccins et les thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments très innovants, qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes en repoussant les limites des nouvelles options de traitement, et en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs optimisés pour créer un pipeline robuste aux modalités diverses. Nos collaborateurs s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler conjointement avec nos partenaires dans les soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements, visitez https://www.takeda.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

