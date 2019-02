Bombardier complète l'acquisition du programme d'aile d'avion Global 7500





MONTRÉAL, 06 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX:BBD.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait complété l'acquisition préalablement annoncée du programme d'aile d'avion Global 7500 de Triumph Group Inc. (NYSE : TGI).



Conformément à une entente de bail visant les installations de Triumph à Red Oak, au Texas, Bombardier poursuivra les activités de la chaîne de production avec les employés actuellement affectés au programme.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier et Global 7500 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Mark Masluch Simon Letendre Directeur,

Communications et affaires publiques Gestionnaire,

Relations avec les médias et affaires publiques Bombardier Avions d'affaires Bombardier Inc. +1 514 855 7167 +1 514 924 4893

Patrick Ghoche

Vice-président,

Relations avec les investisseurs

Bombardier Inc.

+1 514 861 5727

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 23:25 et diffusé par :