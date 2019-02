LES TOUTES MEILLEURES MARQUES récompensées par Global Brands Magazine lors de sa soirée annuelle de remise des prix, au Banyan Tree Macau





LONDRES, February 7, 2019 /PRNewswire/ --

En vue de révéler les meilleures marques au monde, la soirée de remise des prix du Global Brands Magazine s'est déroulée le 25 janvier 2019, au Banyan Tree Macau, face aux emblématiques Galaxy Complex, The Venetian et The Parisian Macao. Les représentants des plus grandes marques se sont réunis dans la salle des réceptions pour cette soirée mythique, où les plus grandes marques du monde étaient présentes.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/709695/Global_Brands_Magazine_Logo.jpg )

Cette année, plus de 8 000 entreprises de 130 pays ont été évaluées au cours du processus d'évaluation et, à la fin de l'année, plus de 900 entreprises ont été mises en avant dans différentes régions. L'événement a été marqué par la présence de certaines des plus grandes marques mondiales. Lors de la cérémonie de remise des prix, M. Shivakumar, M. Harold Awuah-Darko, M. Danny Khursigara et M. Charles Tidswell, ont prononcé un discours, puis les prix ont été distribués par M. Justin Lian Jin Lu, M. Jeff Keong Choi, M. Daniel Gracias, M. Wilson Chi Ian Lam, Mme Yvonne Chan et M. Shivakumar.

La soirée de remise des prix du Global Brands Magazine a été l'occasion pour les dirigeants de grandes marques de se réunir sous un même toit et de recevoir le prix si convoité. Les prix décernés par Global Brands Magazine sont devenus une référence, constituant un indicateur précis des marques leaders à travers le monde.

Shivakumar, le directeur de Global Brands Magazine, a déclaré : « Cette année, les prix ont été très recherchés, atteignant un nombre record de plus de 8 000 entreprises évaluées selon différents critères et différentes catégories. La valeur combinée de ces sociétés s'élève à plus de 100 milliards de livres. Au terme de ce processus, nous sommes très heureux de voir réunies ces prestigieuses entreprises sous un même toit. Les entreprises mettent au premier plan la construction d'une image de marque durable, en capitalisant sur la satisfaction du client sur le long terme. »

À propos de Global Brands Magazine

Global Brands Magazine, basé au Royaume-Uni, est l'un des principaux magazines sur les marques, formulant des avis et partageant l'actualité sur diverses marques du monde. Entièrement indépendant, Global Brands Magazine constitue une source d'information judicieuse sur l'ensemble du secteur. Le magazine fournit au lecteur des nouvelles, des critiques, des points de vue et des sondages actualisés sur les principales marques de la planète. Il s'agit d'une société de recherche et d'analyse moderne et centrée sur les données, assurant un haut degré de reconnaissance et d'évaluation à ses partenaires et dont le prolongement sur leur image de marque, leur espace social et numérique, est énorme.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.globalbrandsmagazine.com

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 21:54 et diffusé par :