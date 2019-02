Le HONOR View20 amène ses utilisateurs au coeur d'une quête de l'invisible avec la photographie IA Ultra Clarity de 48 MP





- Le lancement du concours de photographie « See The Unseen » (voir l'invisible) fera valoir les capacités de la toute première caméra au monde de 48 MP du HONOR View20

- Un partenariat a été conclu avec Murad Osmann et Jack Morris pour illustrer les photographies phénoménales que rend possibles cette technologie inégalée

- Les photographies sont mises à l'honneur dans la galerie HONOR, une collectivité en ligne consacrée à la photographie pour les utilisateurs de téléphone intelligent HONOR

HONG KONG, 6 février 2019 /CNW/ - HONOR, une marque électronique de premier plan de téléphones intelligents, lance aujourd'hui un concours spécial de photographie intitulé « See The Unseen » (voir l'invisible). Celui-ci vise à faire état des capacités de l'impressionnante caméra IA Ultra Clarity de 48 MP du HONOR View20, qui est capable de capter une quantité incroyable de détails. Dans le cadre du défi, les utilisateurs sont invités à se servir de cette technologie révolutionnaire pour découvrir des histoires percutantes, immortaliser des expériences mémorables et repousser les limites de la créativité.

Lorsqu'il est question de photographie avec un téléphone intelligent, rien n'est plus important que la qualité et la clarté de la photo; le HONOR View20 porte ces deux valeurs à de nouveaux sommets. La caméra arrière du HONOR View20 est la première qui soit à disposer du capteur d'image CMOS empilé IMX586 de Sony, lequel offre 48 mégapixels effectifs sur un boîtier de capteur de 1/2 pouce, donnant ainsi une excellente qualité d'image. En conséquence, les photos optimisées par l'IA qui sont prises avec le HONOR View20 affichent des détails plus riches et des couleurs plus éclatantes. De plus, le jeu de puces Kirin 980 à double NPU et à double ISP a rehaussé les capacités de traitement de l'image et de la caméra du téléphone dans des proportions de 134 % et de 46 %, respectivement. En conjuguant cela à la puissance déjà ahurissante du capteur de la caméra de 48 MP, il en résulte un potentiel sans précédent de photographie mobile.

Le concours de photographie « See The Unseen » est appuyé par le célèbre blogueur de voyage sur Instagram, Jack Morris, le visage derrière Do You Travel, un blogue de voyage qui compte plus de 2 millions d'abonnés, et aussi par Murad Osmann, du phénomène Web #FollowMeTo, qui diffuse sur Instagram son voyage en compagnie de sa conjointe, Nataly.

Tant Jack que Murad agiront comme mentors et comme juges lors de la campagne du concours de photographie. Celle-ci durera deux mois et comportera trois thèmes principaux : « Unseen Love » (l'amour invisible); « Unseen Heroes » (les héros invisibles); et « Unseen World » (le monde invisible), pour encourager les utilisateurs de HONOR à découvrir les innombrables récits et aventures qui les entourent, et ce, peu importe où ils se trouvent sur la planète.

Chaque semaine durant la campagne, les mentors Jack et Murad choisiront parmi les photos soumises celles qui sont les plus intéressantes, lesquelles seront publiées dans la galerie HONOR, une collectivité en ligne consacrée à la photographie pour les utilisateurs de téléphone intelligent HONOR, et dans les réseaux sociaux de HONOR. Elles seront accompagnées d'une mise en contexte. Les participants au concours peuvent remporter des prix intéressants, y compris le plus récent téléphone intelligent HONOR View20.

En 2018, le rendement commercial robuste de HONOR a enregistré une augmentation de 170 % en glissement annuel au sein des marchés étrangers. Pour stimuler davantage la croissance de ses activités, HONOR a officiellement annoncé la mise à niveau de sa marque lors du lancement mondial du HONOR View20 qui a eu lieu à Paris. On y a révélé le nouveau logo avec couleur fluide, le nouveau slogan « HONOR MY WORLD » ainsi que de tout nouveaux partenariats avec des marques adulées par la jeunesse du monde entier. Le concours de photographie « See The Unseen » et la galerie HONOR ont aussi vu le jour dans le cadre de la mise à niveau de la marque HONOR afin de satisfaire les besoins grandissants de la jeunesse de la planète.

Pour en apprendre plus à propos de HONOR et pour prendre part au mouvement de photographie « See The Unseen », les participants peuvent diffuser leurs photos sur Instagram à l'aide des mots-clics #SeeTheUnseen et #HONORMade, ou encore téléverser leurs clichés dans la galerie HONOR à l'adresse https://www.hihonor.com/global/events/honorview20-photo-contest/.

