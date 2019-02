HONOR View20 emmène ses utilisateurs pour un voyage inédit avec la photographie 48MP AI Ultra Clarity





- Lancement du concours de photographie See The Unseen pour présenter les capacités du tout premier appareil photo 48MP du HONOR View20

- Partenariat avec Murad Osmann et Jack Morris pour illustrer les clichés phénoménaux qui sont possibles grâce à cette technologie inégalée

- Les clichés seront publiés sur HONOR Gallery, une communauté photographique spécialisée en ligne pour les utilisateurs de smartphones HONOR

HONG KONG, 7 février 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, HONOR, l'une des principales e-marques de smartphones, a lancé le concours spécial de photographie See The Unseen afin de présenter les capacités de l'impressionnant appareil photo 48MP AI Ultra Clarity de son HONOR View20, qui est capable de saisir une quantité incroyable de détails. Ce concours encourage les utilisateurs à utiliser cette technologie révolutionnaire pour découvrir des histoires saisissantes, capturer des expériences pénétrantes et repousser les limites de leur créativité.

Pour la photographie avec smartphone, rien n'est plus important que la qualité et la clarté des clichés, et le HONOR View20 porte ces critères vers de nouveaux sommets. L'appareil photo arrière du HONOR View20 est le tout premier à faire appel au capteur d'image « stacked CMOS » Sony IMX586, qui offre 48 mégapixels effectifs sur une unité de captage de 1,27 cm pour une qualité d'image excellente. Ainsi, vous verrez des détails plus riches et des couleurs plus vives dans les clichés optimisés IA avec le HONOR View20. En outre, le jeu de puces Kirin 980 double NPU et double ISP a amélioré les capacités de traitement d'image et de l'appareil photo sur le téléphone, respectivement de 134 % et de 46 %. Conjugué à la puissance déjà étonnante du capteur 48MP de l'appareil photo, le résultat est un potentiel de photographie mobile sans précédent.

La concours de photographie See The Unseen est parrainé par le célèbre travel blogger sur Instagram Jack Morris, le visage du blog de voyage Do You Travel qui attire plus de 2 millions d'abonnés ; et Murad Osmann, du couple de voyageurs sur Instagram Murad et Nataly, du phénomène Internet #FollowMeTo.

Jack et Murad seront les mentors et les juges de ce concours de photographie qui durera deux mois et sera axé autour de trois grands thèmes : Unseen Love, Unseen Heroes et Unseen World, pour encourager les utilisateurs HONOR à découvrir d'innombrables histoires et aventures autour d'eux, où qu'ils soient dans le monde.

Chaque semaine pendant cette campagne, les mentors Jack et Murad sélectionneront les clichés les plus intéressants, qui seront présentés sur HONOR Gallery, une communauté photographique spécialisée en ligne pour les utilisateurs de smartphones HONOR, et les réseaux sociaux HONOR, ainsi que le contexte des clichés présentés. Les clichés proposés pendant le concours pourront remporter des prix captivants, comme les tout derniers smartphones HONOR View20.

En 2018, les fortes performances commerciales de HONOR ont progressé de 170 % en glissement annuel sur les marchés étrangers. Pour stimuler encore davantage cette croissance, HONOR a officiellement annoncé la mise à niveau de sa marque lors du HONOR View 20 Global Launch à Paris, à l'occasion duquel ont été présentés un nouveau logo avec des couleurs en mouvement, le nouveau slogan « HONOR MY WORLD » et de tout nouveaux partenariats avec des marques prisées par les jeunes à travers le monde. Le concours de photographie See The Unseen et HONOR Gallery ont également été élaborés dans le cadre de la mise à niveau de la marque HONOR pour répondre aux besoins croissants des jeunes à travers le monde.

Pour plus d'informations sur HONOR et participer au concours de photographie See The Unseen, les participants peuvent envoyer leurs clichés avec les hashtags #SeeTheUnseen et #HONORMade sur Instagram, ou les télécharger sur HONOR Gallery à https://www.hihonor.com/global/events/honorview20-photo-contest/

À propos de HONOR

HONOR est l'une des principales e-marques de smartphones. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier plan, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/817126/HONOR_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/817127/Honor_2.jpg

