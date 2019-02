LG et Infineon présentent le LG G8 ThinQ doté d'un appareil photo temps de vol avant





Grâce au capteur d'image REAL3MC d'Infineon, LG propose un appareil photo pour égoportraits offrant une sécurité accrue et une meilleure évaluation de la profondeur.

/CNW/ - LG Electronics et Infineon Technologies AG se sont associées pour présenter aux passionnés d'égoportraits sur téléphone intelligent du monde entier la technologie de pointe « temps de vol » (Time-of-Flight, ToF).

SÉOUL, CORÉE et MUNICH, le 6 févr. 2019 Le capteur d'image REAL3MC d'Infineon est un atout essentiel à l'appareil photo avant du prochain LG G8 ThinQ, qui sera dévoilé à Barcelone dans le cadre du Mobile World Congress 2019. S'appuyant sur l'expertise combinée d'Infineon et de pmdtechnologies en matière d'algorithmes pour le traitement des nuages de points 3D (un ensemble de points de données dans l'espace produits par numérisation 3D), le capteur innovant offrira un tout autre niveau de capacité dans le domaine des appareils photo avant des téléphones intelligents.

Alors que d'autres technologies 3D font appel à des algorithmes complexes pour calculer la distance d'un objet à l'objectif de l'appareil photo, le capteur d'image ToF fournit des mesures plus précises en captant la lumière infrarouge réfléchie par le sujet. La technologie ToF est ainsi plus rapide et plus efficace en lumière ambiante, ce qui réduit la charge de travail du processeur d'applications et, par le fait même, la consommation d'énergie.

Et en raison de la rapidité de sa réponse, la technologie ToF est largement utilisée dans diverses méthodes d'authentification biométrique telles que la reconnaissance faciale. De plus, puisqu'avec la technologie ToF la perception des objets se fait en 3D et n'est pas affectée par la lumière provenant de sources externes, l'utilisateur profite d'un excellent taux de reconnaissance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui est idéal en situation de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Chef de file mondial dans la fabrication de semi-conducteurs de puissance, Infineon est également reconnu pour son excellence technologique en matière de solutions de détection au moyen de capteurs. Le fabricant allemand de puces offre des produits hautement fiables utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la gestion de l'énergie et de la sécurité numérique. Infineon a conçu la technologie ToF intégrée dans le LG G8 ThinQ pour une utilisation tant dans les téléphones intelligents haut de gamme que dans les appareils de milieu de gamme.

« Infineon est sur le point de révolutionner le marché », a déclaré Andreas Urschitz, président de la division gestion et multimarchés de l'énergie d'Infineon. « Nous avons offert un service qui ne se limite pas à l'échelle du produit en nous adressant plus particulièrement aux fabricants de téléphones équipés de matériel informatique d'origine, aux sociétés de conception associées et aux fabricants de modules d'appareils photo. D'ici cinq ans, nous prévoyons que les appareils photo 3D seront intégrés dans la plupart des téléphones intelligents et nous croyons qu'Infineon contribuera substantiellement à cette percée. »

« Mis au point en tenant compte de l'objectif de LG qui est de fournir une valeur réelle à ses clients du secteur des appareils mobiles, notre tout dernier produit phare a été conçu avec la technologie ToF depuis le début afin de fournir aux utilisateurs un système de vérification unique et sécurisé sans sacrifier les capacités de l'appareil photo », a déclaré Chang Ma, vice-président principal et chef de stratégie marketing de la division des communications mobiles de LG. « Le LG G8 ThinQ doté de la technologie ToF sera le meilleur choix des utilisateurs à la recherche d'un téléphone intelligent haut de gamme doté d'un appareil photo offrant des fonctionnalités inégalées. »

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

Grâce à ses technologies révolutionnaires et à ses conceptions innovantes, LG Electronics s'impose en tant que chef de file mondial en matière de tendances dans l'industrie des appareils mobiles et portables en développant continuellement ses principales technologies hautement concurrentielles dans les domaines des écrans, des appareils photo, des appareils audio et des piles. LG conçoit des appareils portables qui conviennent au mode de vie d'un large éventail de consommateurs, partout dans le monde. LG cherche à offrir une expérience mobile qui va bien au-delà de la portée des téléphones intelligents classiques. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.LG.com.

À propos d'Infineon

Infineon Technologies AG est un chef de file mondial dans le secteur des solutions basées sur les semiconducteurs qui simplifient la vie et la rendent plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. La microélectronique d'Infineon est la clé d'un avenir meilleur. Au cours de l'exercice financier de 2018 (ayant pris fin le 30 septembre), l'entreprise a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros et avoir un effectif d'environ 40 100 employés dans le monde. Infineon est cotée à la bourse de Francfort (symbole : IFX) et aux États-Unis sur le marché hors-cote international OTCQX (symbole : IFNNY). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.infineon.com. Ce communiqué de presse est disponible en ligne à l'adresse www.infineon.com/press.

