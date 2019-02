BackOffice Associates promeut Kevin Campbell au poste de président-directeur général





BackOffice Associates, un leader mondial dans les solutions permettant aux entreprises de résoudre les défis les plus complexes en matière de transformation des données, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait nommé Kevin Campbell, l'actuel président de la division Conseil et services internationaux, de la société, au poste de président-directeur général. BackOffice Associates est une société en portefeuille de Bridge Growth Partners, LLC, une firme de capital-investissement, orientée croissance qui cible des investissements dans les secteurs de la technologie et des services technologiques.

M. Campbell a un palmarès irréprochable en matière de conduite de la croissance à grande échelle. Avant d'intégrer BackOffice Associates en avril 2018, M. Campbell occupait la fonction de directeur d'exploitation pour Oscar Insurance Corporation, et a supervisé la croissance de la société, faisant plus que tripler le nombre de ses adhérents au cours des 18 mois qu'il a passés à ce poste. M. Campbell a également été président-directeur général de groupe chez Accenture, où il a conduit une croissance à deux chiffres de plusieurs unités commerciales pesant plusieurs milliards de dollars.

« On me demande souvent pourquoi j'ai rejoint BackOffice Associates. Mes raisons sont simples : le marché attrayant de la gestion des données, notre liste de client Global 2000, et nos collaborateurs, notamment notre équipe de direction hors pair et son conseil d'administration », a expliqué M. Campbell. « En qualité de PDG nouvellement nommé, je m'engage envers nos clients, nos partenaires et nos salariés. Notre objectif est de résoudre les problèmes mondiaux les plus complexes en matière de données, un octet à la fois. »

Bill Green, président du conseil d'administration et ex-PDG d'Accenture, a déclaré : « J'ai été personnellement témoin des qualités de leader d'exception, de Kevin Campbell au cours de sa carrière chez Accenture. Le conseil d'administration et moi-même sommes ravis de l'avoir à la barre, guidant BackOffice Associates à travers sa prochaine phase de croissance et d'expansion internationale ».

David Booth, qui part en retraite de son poste de PDG, continuera d'exercer des fonctions de conseiller auprès de l'entreprise. « Après plus de sept ans au poste de PDG, je suis persuadé que c'est le bon moment pour passer les rênes à Kevin Campbell qui possède exactement les qualifications requises pour aiguiller BackOffice sur une voie rapide dans le secteur de la gestion des données. Je souhaite à Kevin Campbell et à la société tout le succès possible. »

À propos de BackOffice Associates

BackOffice Associates résout les défis complexes des entreprises en matière de transformation des données, en alliant expertise des données, logiciels intelligents et accélérateurs de solutions progicielles pour générer des résultats commerciaux hors pair. Les logiciels de la société appliquent l'automatisation et l'orientation insufflées par les technologies, comme l'IA et l'apprentissage automatique, à la migration des données, la qualité des données, l'analyse, la gestion des données maîtres, la gestion des métadonnées, et aux initiatives en matière de gouvernance de l'information. En ayant recours aux plus grands spécialistes des données, du marché, à une connaissance du secteur validée, et à des méthodologies éprouvées, BackOffice Associates a mené à bien des milliers de projets de transformation des données, dont ceux de plus de 200 entreprises de la liste Forbes Global 2000. SAP revend les solutions clés de migration et de qualité des données, de BackOffice Associates sous forme d'extensions de solutions SAP. Fondée en 1996, la société est sise dans la région du Grand Boston et emploie plus de 800 spécialistes des données dans 25 bureaux à travers le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.boaweb.com.

