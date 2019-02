Le 3R MCDQ déplore les agissements de Mélimax





MONT-SAINT-HILAIRE, QC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de s matériaux de construction et de démolition du Québec (3R MCDQ) dénonce les éléments relatés dans l'article paru dans La Presse aujourd'hui relatif à l'entreprise Mélimax. Ni Mélimax ni aucune entreprise liée à son propriétaire n'est membre du 3R MCDQ et n'a le droit de s'afficher comme tel.

De concert avec RECYC-QUÉBEC et le ministère du Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), le 3R MCDQ prend part au développement d'un programme de reconnaissance des centres de tri de résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) qui inclurait un mécanisme de traçabilité des matières qui transitent dans ces centres, ce qui donnerait un meilleur encadrement des activités de ces derniers. Ce programme de reconnaissance sera au programme du Congrès du 3R MCDQ qui aura lieu les 13-14 février prochain au Centrexpo Cogeco à Drummondville.

À propos du 3R MCDQ

Depuis maintenant 22 ans, le 3R MCDQ est l'association reconnue d'intervenants du secteur de la récupération et du recyclage des résidus issus de la construction, de la rénovation et de la démolition au Québec.

Par ses actions, le Regroupement contribue à l'amélioration des conditions de développement de ses membres pour augmenter significativement les quantités de matières résiduelles valorisées. Le terme « valorisation » est ici utilisé au sens large et englobe le réemploi, le recyclage et la valorisation de la hiérarchie des 3RVE.

Acteur incontournable au Québec, grâce à son expertise et à sa crédibilité auprès des instances gouvernementales et des organismes publics et institutionnels, le 3R MCDQ regroupe aujourd'hui plus de 240 membres .

