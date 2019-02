Nomination de monsieur Christian Gagné au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval





QUÉBEC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Christian Gagné à titre de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS). Monsieur Gagné entrera en fonction le 11 février 2019 et son mandat est d'une durée de trois ans.

Monsieur Gagné est détenteur d'un baccalauréat en sciences sociales avec une spécialisation en criminologie et une concentration en psychologie de l'Université d'Ottawa ainsi que d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique. Au fil de son parcours professionnel, il a acquis une solide expérience de plus de 25 années comme gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il occupe le poste de président-directeur général adjoint au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière depuis 2015. Auparavant, il a également cumulé plusieurs expériences de gestion au Centre jeunesse de Lanaudière, à la Direction générale des services sociaux du ministère de la Santé et des Services sociaux, au Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes et à l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais.

« Monsieur Gagné est reconnu comme étant un gestionnaire d'équipe, pour qui l'engagement, le respect, la rigueur, la transparence et la polyvalence sont des valeurs essentielles. Avec sa vision stratégique, sa grande expérience ainsi que son approche centrée sur la gestion clinico-administrative, nul doute qu'il saura relever avec brio ce défi qui l'attend au CISSS de Laval et ainsi contribuer à l'amélioration des soins et des services offerts aux usagers. Je lui souhaite le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

