Le portefeuille d'AVEVA, à la pointe du secteur, permet une visualisation « de la périphérie à l'entreprise » grâce au cloud hybride, ce qui offre une plus grande flexibilité technique et commerciale





23e Forum annuel de l'industrie d'ARC, Floride, February 6, 2019 /PRNewswire/ --

AVEVA a annoncé aujourd'hui une profonde mise à jour de son portefeuille de solutions de surveillance, de contrôle et de gestion de l'information, offrant des outils d'intégration « de la périphérie vers le cloud » (edge-to-cloud) et de visualisation de pointe, ainsi qu'un accès transparent aux applications avancées et à des analyses exhaustives. Ces fonctionnalités avancées sont intégrées au portefeuille de produits à la pointe du secteur d'AVEVA, notamment les interactions homme-machines InTouch HMI et InTouch Edge HMI, la solution System Platform, la base de données Historian et AVEVA Insight. Tout ceci offre une visualisation et un aperçu sans commune mesure des opérations à l'échelle de l'entreprise et une flexibilité commerciale de haut niveau avec l'abonnement, un élément fondamental de la transformation numérique.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/818177/AVEVA_Logo.jpg )



Ces fonctionnalités étant disponibles dans un modèle de cloud hybride, les clients peuvent rapidement combler l'écart entre les exigences OT (technologie d'exploitation) et IT (technologie de l'information), créer des applications industrielles réutilisables avec une rentabilité rapide et améliorer l'efficacité d'exploitation grâce à une visibilité accrue à de nombreux niveaux de l'entreprise, dans les industries d'assemblage, de traitement, hybrides et d'infrastructure.

Cette offre de cloud amélioré facilite une expérience intégrée et fluide qui permet aux clients d'accéder aux informations et aux fonctionnalités à partir de la large gamme des applications ayant fait leurs preuves de la chaîne de valeur d'AVEVA : depuis les données de conception technique à la gestion de l'exécution de la fabrication, en passant par la maintenance prédictive, pour ne citer que celles-ci. Les entreprises peuvent bénéficier d'une visibilité et d'une numérisation des processus de travail sans commune mesure, en utilisant par exemple des données en temps réel et historiques avec des capacités d'apprentissage automatique pour prédire d'éventuelles pannes ou défaillances et prendre des mesures préventives grâce à des flux de travail automatisés qui s'appuient sur des outils de réalité augmentée.

Craig Hayman, PDG d'AVEVA, a déclaré : « AVEVA s'engage à travailler en partenariat avec ses clients pour tirer le meilleur parti de la transformation numérique industrielle. Nous facilitons des décisions plus éclairées en créant une technologie innovante. Les dernières améliorations apportées à notre portefeuille de solutions de surveillance, de contrôle et de gestion de l'information, incarnées par les avantages de l'initiative Panorama d'ADNOC, illustrent parfaitement la façon dont nous dotons nos clients d'une visibilité de la périphérie à l'entreprise (edge-to-enterprise) ».

Les opérations diversifiées et complexes d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sont un exemple éloquent du déploiement des solutions de visualisation et d'intégration d'entreprise d'AVEVA, qui sont un facteur essentiel de la transformation numérique à grande échelle. Le Panorama Digital Command Centre (centre de contrôle numérique Panorama) permet à ADNOC de surveiller et d'optimiser les performances de ses actifs et de ses opérations dans 16 sociétés d'exploitation (OPCO) depuis son siège d'Abu Dhabi. Ceci englobe le développement et la production de pétrole et de gaz, jusqu'à la transformation, au transport et à la distribution, en passant par les produits pétroliers et chimiques.

Son Excellence le Sultan Al Jaber, PDG d'ADNOC Group, a déclaré : « Le Panorama Digital Command Centre illustre la manière dont ADNOC utilise la technologie de pointe pour trouver de nouvelles façons d'optimiser nos actifs, de libérer de la valeur et d'accroître l'efficacité dans toute l'entreprise. Il fournit un point d'accès unique aux informations essentielles sur les opérations et les performances, ce qui facilite la prise de décisions plus éclairées et plus rapides et nous permet de découvrir de nouvelles solutions ».

Avis aux rédacteurs en chef :

Une plus grande flexibilité dans les modèles de licence, de configuration et de déploiement grâce à l'offre d'abonnement réduit considérablement le coût total de possession et minimise la complexité pour les clients d'AVEVA. Depuis le premier communiqué des offres d'abonnements individuels dans son portefeuille de solutions de surveillance, de contrôle et de gestion de l'information en 2018, AVEVA a vu son volume d'abonnements doubler dans l'ensemble de ce portefeuille. Le présent communiqué représente la prochaine étape dans la mise à disposition d'un portefeuille regroupé par abonnement et soutient la transition d'AVEVA vers des fonctionnalités d'abonnement et basées sur le cloud dans l'ensemble de son portefeuille afin d'offrir une plus grande valeur à ses clients.

Contacts avec les médias :

Pour les demandes d'informations aux États-Unis, veuillez contacter :

Megan Malarkey

Consultante principale, TEXT100

megan.malarkey@text100.com

Pour les demandes d'informations en Europe, veuillez contacter :

Rosey Cox

Directrice principale de la communication

rosey.cox@aveva.com

À propos d'AVEVA

AVEVA est un éditeur de logiciels indépendant et mondial, qui se consacre à ses clients actuels et à la transformation numérique du monde industriel. AVEVA utilise des jumeaux numériques, la réalité augmentée, la technologie du cloud, l'apprentissage automatique et d'autres innovations technologiques pour permettre à ses clients de surmonter leurs défis les plus tenaces. Les quelque 5 700 développeurs et 4 200 associés d'AVEVA s'attèlent à aider les clients à améliorer leur efficacité, à atteindre des niveaux de sécurité sans précédent, à réduire leur impact environnemental et à changer le monde dans lequel nous vivons et travaillons.

http://www.aveva.com

Se connecter avec AVEVA :

@avevagroup

http://www.linkedin.com/company/aveva

http://www.youtube.com/avevagroup

http://www.aveva.com

Copyright © 2019 AVEVA Solutions Limited. Tous droits réservés. AVEVA Solutions Limited appartient à AVEVA Group plc. AVEVA, les logos AVEVA et les noms de produits AVEVA sont des marques commerciales ou des marques déposées d'AVEVA Group plc ou de ses filiales au Royaume-Uni et dans les autres pays. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

David Ison, Tulchan Communications, +44(0)20-7353-4200

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 17:46 et diffusé par :