Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Patrick Beauchesne est nommé, à compter du 11 février 2019, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. M. Beauchesne est sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

M. Stéphane Dolbec est nommé, à compter du 11 février 2019, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. M. Dolbec est administrateur d'État affecté auprès du président-directeur général de la Régie du bâtiment du Québec.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

M. Frédéric Guay est nommé, à compter du 11 février 2019, sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Guay est sous-ministre adjoint à ce ministère.

M. Nicolas Paradis est nommé, à compter du 11 février 2019, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Paradis est sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Ministère de la Culture et des Communications

Mme Marie Gendron est nommée, à compter du 11 février 2019, sous-ministre du ministère de la Culture et des Communications. Mme Gendron est secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif.

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

M. Éric Bergeron est nommé, à compter du 11 février 2019, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. M. Bergeron est directeur général de l'encadrement des contrats publics au secrétariat du Conseil du trésor.

M. Sylvain Périgny est nommé, à compter du 11 février 2019, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. M. Périgny est vice?président de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

M. Marc Croteau est nommé, à compter du 11 février 2019, sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. M. Croteau est sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Ministère de la Justice

M. Pierre E. Rodrigue est nommé, à compter du 11 février 2019, sous-ministre associé au ministère de la Justice. M. Rodrigue est sous-ministre adjoint au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Catherine Loubier est nommée, à compter du 11 février 2019, déléguée générale du Québec à New York. Mme Loubier est directrice adjointe de cabinet au cabinet du premier ministre.

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Mme Caroline Drouin est nommée, à compter du 11 février 2019, sous-ministre adjointe au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mme Drouin est vice-présidente au Centre de services partagés du Québec.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

M. Christian Gagné est nommé, à compter du 11 février 2019, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. M. Gagné est président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.

Commission des transports du Québec

Mme Line Poirier est nommée, à compter du 18 février 2019, membre de la Commission des transports du Québec. Mme Poirier est avocate plaidante en pratique privée et enseignante en techniques juridiques et en techniques policières au Cégep d'Ahuntsic.

Office de la protection du consommateur

Mme Marie-Claude Champoux est nommée, à compter du 11 février 2019, membre et présidente de l'Office de la protection du consommateur. Mme Champoux est sous?ministre du ministère de la Culture et des Communications.

Office québécois de la langue française

Mme Ginette Galarneau est nommée, à compter du 11 février 2019, membre et présidente-directrice générale de l'Office québécois de la langue française. Mme Galarneau est membre et présidente de l'Office de la protection du consommateur.

Commission de toponymie

Mme Ginette Galarneau est également nommée, à compter du 11 février 2019, membre et présidente de la Commission de toponymie. Mme Galarneau est membre et présidente de l'Office de la protection du consommateur.

Régie des installations olympiques

M. Michel Labrecque est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Régie des installations olympiques.

Société d'habitation du Québec

M. Jean-Pascal Bernier est nommé, à compter du 11 février 2019, vice-président de la Société d'habitation du Québec. M. Bernier était directeur de cabinet au cabinet du premier ministre.

Université du Québec

M. Yves Bergeron est nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

