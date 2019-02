Valence conseille Solenis sur sa fusion avec BASF pour le traitement chimique de l'eau et du papier





The Valence Group a conseillé Solenis sur sa fusion avec BASF pour le traitement chimique de l'eau et du papier. La société fusionnée réalisera un chiffre d'affaires pro forma d'environ 3 milliards de dollars et envisage de travailler sous la marque Solenis. Cette nouvelle fusion est en mesure de fournir une offre de produits chimiques étendue et des solutions rentables aux clients des secteurs de la pâte à papier, du papier, du pétrole & gaz, du traitement chimique, de l'exploitation minière, du bioraffinage, de l'énergie, des municipalités et d'autres marchés industriels.

BASF détiendra 49 % de la société fusionnée et 51 % seront la propriété collective de la direction de Solenis et des fonds gérés par Clayton, Dubilier & Rice (CD & R). La nouvelle société Solenis qui emploie environ 5 200 personnes, dispose de capacités commerciales, de services et de production accrues dans le monde entier.

La fusion comprend les actifs liés au traitement du papier et de l'eau de l'unité de performance de produits chimiques de BASF, notamment sur les sites de production de Bradford et de Grimsby, au Royaume-Uni, Suffolk, en Virginie, aux États-Unis, Altamira, au Mexique, Ankleshwar, en Inde, et Kwinana, en Australie et les actifs connexes, notamment la propriété intellectuelle. Les produits chimiques concernant les liants papier de BASF ne font pas partie de la transaction.

À propos de Solenis

Solenis est l'un des premiers producteurs mondiaux de produits chimiques spécialisés pour les industries grandes consommatrices d'eau, notamment les marchés de la pâte à papier, du papier, du pétrole & gaz, du traitement chimique, de l'industrie minière, du bioraffinage, de l'énergie et municipaux. Le portefeuille de produits de la société comprend une large gamme de produits chimiques de traitement, de traitement fonctionnel et de traitement de l'eau, ainsi que des systèmes de surveillance et de contrôle de pointe. Les clients utilisent ces technologies dans le but d'améliorer l'efficience opérationnelle, d'accroître la qualité de leurs produits, de protéger les actifs de l'usine et de minimiser l'impact sur l'environnement. Basée à Wilmington, dans l'état du Delaware, la société dispose de 35 sites de production répartis de manière stratégique dans le monde entier, dans 118 pays et sur cinq continents.

À propos de BASF

Avec plus de 115 000 employés dans le groupe BASF, le portefeuille s'organise autour de cinq segments : les produits chimiques, les produits de performance, les matériaux et solutions fonctionnels, les solutions agricoles et le pétrole & gaz. BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 64,5 milliards d'euros en 2017. Les actions BASF sont cotées aux bourses de Francfort (BAS), Londres (BFA) et Zurich (BAS).

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d'investissement spécialisée dans les fusions et acquisitions offrant des services-conseils exclusivement aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques et des matériaux et des secteurs connexes. L'équipe de The Valence Group regroupe des professionnels qui ont fait leurs preuves dans les domaines des services bancaires d'investissement et du conseil stratégique dans les secteurs des produits chimiques et des matériaux et se consacrent tous exclusivement à l'offre de services-conseils dans ces secteurs. Les bureaux de la société sont situés à New York et à Londres.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

