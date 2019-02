Maxion Wheels recrute Tata Motors comme nouveau client pour la roue VersaStyle®





Maxion Wheels, le plus grand fabricant de roues au monde, a obtenu la confiance de Tata Motors, nouveau client pour sa roue en acier, VersaStyle, destinée aux voitures particulières. La société est actuellement en bonne voie pour fournir 150 000 roues VersaStyle par an, pour le modèle « Tiago » de Tata. Cette commande s'ajoute aux trois millions de roues VersaStyle produites chaque année pour les autres clients de Maxion Wheels.

La roue VersaStyle est une solution rentable pour tous les segments de véhicules, dans un environnement où la demande des consommateurs pour des roues stylisées continue de croître. Le modèle VersaStyle comprend une armature en acier et un enjoliveur stylé. Muni de structures de rayons optimisées et de grandes zones de ventilation, le modèle offre diverses possibilités de personnalisation, et une grande souplesse de conception des roues en acier, notamment en termes de finitions multipeintures, de revêtements et d'inserts de roue.

En réponse aux demandes de ses clients pour que la roue en acier devienne une technologie compétitive, VersaStyle a aussi un impact sur la consommation de carburant puisqu'elle peut être jusqu'à 8 % plus légère qu'une roue en aluminium moulé.

Lire la suite : http://www.maxionwheels.com/en/products/SLV-Versa-Style.aspx

À PROPOS DE MAXION WHEELS

Maxion Wheels, une division d'IOCHPE-MAXION S.A., est un important fabricant de roues pour voitures particulières, camions légers, bus, poids lourds et remorques. La société fabrique également des roues destinées aux véhicules militaires et agricoles, ainsi qu'à d'autres applications hors route. Avec une expérience de plus de 100 ans dans la fabrication de roues, et un effectif de 10 000 employés à travers le monde, Maxion est le plus important fabricant international de roues, produisant près de 60 millions de roues par an. La société dessert ses clients fabricants d'équipements d'origine (FEO), à l'échelle mondiale, depuis ses 33 sites d'activité, basés dans 16 pays sur cinq continents, et elle dispose de centres techniques de pointe dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le site Web de Maxion Wheels à l'adresse www.maxionwheels.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 17:25 et diffusé par :