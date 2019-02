Les employés d'Aliments Sofina Inc. surpassent leur objectif de 1 million de dollars pour appuyer des enfants partout au Canada





MARKHAM, ON, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Les employés d'Aliments Sofina Inc. ont surpassé leur objectif d'amasser un million de dollars pour appuyer des organismes de bienfaisance voués aux enfants partout au pays. L'argent a été recueilli par l'intermédiaire d'une campagne de financement auprès des employés appelée Bâtisseurs de rêves, dont le fer de lance est La fondation Sofina. La campagne a célébré son cinquième anniversaire en 2018.

« Depuis son lancement, la campagne Bâtisseurs de rêves a amassé 1 134 640 $ », a déclaré Michael Latifi, fondateur, chairman et CEO, Aliments Sofina Inc. « Nous ne pourrions être plus fiers de cette réalisation. Il s'agit là d'un signe clair que nos employés ont adopté les valeurs philanthropiques de Sofina, et investissent volontairement leur temps et leur argent afin de nous aider à appuyer des causes importantes. »

Au cours de l'année, les employés organisent diverses activités à l'interne, comme des ventes aux enchères silencieuses, des ventes de pâtisseries ou des événements variés à thèmes. La campagne de 2018 a été la plus réussie à ce jour et a récolté plus de 165 000 $ dans tous nos sites, et ce, au niveau national. Aliments Sofina Inc. a ensuite généreusement jumelé chaque dollar recueilli pour porter le total à 330 000 $.

« L'impact de la campagne a été énorme. En cinq ans, les fonds amassés ont permis de réaliser 40 rêves d'enfants, d'envoyer 240 enfants à la santé fragile à Disney et d'aider nos partenaires de bienfaisance à amasser plus de 2,5 millions de dollars par l'intermédiaire de commandites directes d'événements et d'initiatives de collecte de fonds », a ajouté Umeeda Madhany, vice-présidente, La Fondation Sofina.

Les organismes de bienfaisance qui recevront des fonds à la suite de la campagne Bâtisseurs de rêves de 2018 sont :

Camp Oochigeas (Ooch)

L'hospice pour enfants Canuck Place

La Fondation Rêves d'enfants du Canada

L'hôpital pour enfants de London

Fais-un-voeu Nord de l' Alberta

l' La Marche des dix sous du Canada

La fondation MLSE

La Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants

OEuvre des Manoirs Ronald McDonald Toronto

La Fondation Rayons de soleil du Canada

À propos de la Fondation Sofina

La Fondation Sofina est l'organisme de bienfaisance de l'entreprise Aliments Sofina Inc., fondée en 2007, avec pour concentration le soutien de causes reliées aux enjeux des enfants. La Fondation s'est fièrement associée à divers organismes de bienfaisance au Canada et aux États-Unis dans le but d'avoir un impact positif dans les collectivités où l'entreprise exploite des usines. La Fondation Sofina a reçu son statut officiel d'organisme de bienfaisance au début de l'année 2014. Du don de produits aux commandites, en passant par plusieurs partenariats avec des parties tierces, La fondation Sofina cherche sans cesse à accroître son impact.

À propos d'Aliments Sofina Inc.

La société Aliments Sofina Inc., dont le siège social est à Markham (Ontario), est une entreprise canadienne privée dont la vocation est de fournir des produits alimentaires savoureux et de haute qualité aux consommateurs. Aliments Sofina Inc. est l'un des chefs de file au pays en matière de fabrication de produits de protéines de première transformation et de transformation secondaire, tant pour des clients détaillants que fournisseurs de services alimentaires. La compagnie offre une vaste gamme de produits de marques nationales et maison de porc, de boeuf, de dinde et de poulet. La famille de produits de marque Sofina inclut Cuddy, Lilydale, Janes, Mastro, San Daniele, Fletcher's, Vienna et Zamzam. Aliments Sofina exploite actuellement 16 installations de production homologuées HACCP au Canada ainsi que trois écloseries, deux centres de distribution et compte près de 5 000 employés. Pour en apprendre plus au sujet d'Aliments Sofina, visitez www.sofinafoods.com.

