L'Assomption Vert Cité : Un pôle d'innovation et de recherche en agriculture et industrialisation





L'ASSOMPTION, QC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le maire de L'Assomption, Sébastien Nadeau, a annoncé aujourd'hui la création d'un pôle d'innovation et de recherche, le pôle d'excellence L'Assomption Vert Cité, englobant un secteur de plusieurs millions de pieds carrés pour en faire une masse critique d'innovations de pointe en agriculture et industrialisation.

Le maire Nadeau a fait ce dévoilement devant un parterre d'élus municipaux de la Municipalité régionale de comté (MRC) de L'Assomption, de représentants du premier ministre du Québec, François Legault, de députés de la région, de gens d'affaires de la Chambre de commerce de la MRC et des institutions.

La Ville entend y développer un nouvel écosystème misant sur des technologies de transfert énergétique, d'aquaponie, de serriculture et de création de serres sur les toits.

Située sur un site stratégique en bordure des grands axes routiers et des infrastructures de transport, L'Assomption Vert Cité sera aussi un lieu de recherche et de développement en partenariat avec les intervenants économiques du milieu (ministère de l'Économie et de l'Innovation, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, CIENOV, Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière) et les institutions scolaires via leur centre de formation et de recherche.

« Nous doublons la superficie de développement en regroupant deux types d'activités économiques complémentaires. Voilà un rêve qui prend forme ici, chez nous, et qui marque un nouveau jalon de développement pour notre ville », déclare M. Nadeau.

L'agriculture et l'industrialisation ont toujours été au coeur du développement de L'Assomption.

« Travailler, se nourrir, vivre et développer de nouvelles technologies proches des préoccupations des citoyennes et citoyens est le défi que nous voulons relever. L'Assomption se tourne vers l'avenir en prenant le virage des technologies vertes. Tous les éléments sont présents à L'Assomption pour réussir. Nous avons la volonté, l'expertise, les ressources et les technologies. Le pôle d'excellence L'Assomption Vert Cité sera un générateur d'affaires et de développement », ajoute le maire de L'Assomption.

