Asterix déployé pour un voyage d'un an autour du monde

QUÉBEC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'une période d'entretien planifié à Victoria, en Colombie-Britannique, le seul navire de soutien militaire au Canada part aujourd'hui pour un voyage d'un an autour du monde. Ce déploiement verra l'Asterix de Federal Fleet participer à une série d'opérations de sécurité et d'exercices internationaux à travers l'Océan Pacifique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est.

L'Asterix se retrouve en compagnie du NCSM Regina, une frégate canadienne de patrouille, également construite au Chantier Davie, et les deux navires sont présentement en route vers l'océan Indien où ils prendront part à l'Opération Projection qui se veut un engagement continu du Canada envers cette région auprès de ses partenaires internationaux en matière de sécurité.

Ce déploiement marque le premier détachement et mise à bord du CH-148 Cyclone appartenant au 443e Escadron d'hélicoptères maritimes.

Le commandant du NCSM Regina, capitaine de frégate Jake French a décrit en entrevue avec Lookout Newspaper la capacité urgente fournie par l'Asterix, «?Nous aurons la chance de travailler avec le NRU Asterix (Unité de réapprovisionnement naval) afin de maintenir une présence dans la région, de surmonter les longues périodes nécessaires dans l'Indo-Asie-Pacifique grâce à l'approvisionnement et au carburant, aux installations médicales rehaussées et à un vaste inventaire de pièces de rechange.?»

Alex Vicefield, le chef de la direction du Groupe Inocea group, propriétaire de Chantier Davie ainsi que de Federal Fleet Services a déclaré, «?Les Québécois sont fiers de voir deux navires construits par Davie travailler ensemble afin de rendre le monde plus sécuritaire. Ce déploiement est à la fois une vitrine des compétences et de l'expertise du plus grand et du plus expérimenté constructeur naval du Canada, ainsi que de Federal Fleet Services, ayant dépassé toutes les attentes et travaillé d'arrache-pied pour soutenir la Marine. Alors que le seul navire de soutien militaire du Canada se voit déployé pour une autre année, il ne reste aucun navire de soutien pouvant prêter main-forte au reste de la flotte, particulièrement aux bateaux navigants et défendant les trois côtes du Canada. Toute marine trouverait une telle situation gênante, nous espérons donc que le gouvernement donnera suite aux recommandations de la Chambre des communes et du Sénat de procéder sans délai à la construction d'un deuxième navire -- Obelix.?»

Spencer Fraser, Chef de la direction de Federal Fleet Services a ajouté, «?En 2018, l'Asterix et son équipage expert de Federal Fleet Services a excellé lors de son passage en Asie-Pacifique, et ce, à un rythme opérationnel plus élevé que tout autre navire de la flotte navale canadienne. Maintenant, nous attendons impatiemment de nous aventurer davantage en 2019 au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est aux côtés de la Marine royale canadienne et de nos partenaires internationaux en matière de sécurité. Dans quelques semaines, lors de la Conférence des navires de soutien militaire à Londres (Angleterre), j'aurai l'occasion de discuter des détails de la conception de pointe, économique et rapide d'Asterix avec des représentants des marines du monde entier souhaitant se procurer des navires de soutien militaire.?»

Chantier Davie Canada Inc. est le plus grand chantier naval du Canada possédant la plus grande capacité de production ainsi que la plus vaste expérience. Davie fournit des navires essentiels ainsi que des sections de navires aux marines autour du monde ainsi qu'aux entreprises au sein du pays et à l'international.

Federal Fleet Services Inc. soutient les opérations militaires, gouvernementales et humanitaires par le biais de la construction, de la possession, de l'entretien et de la gestion de navires complexes et essentiels. Federal Fleet Services est propriétaire et opérateur du NM Asterix -- le seuil navire de soutien militaire au Canada.

Chambre des communes, La Disponibilité opérationnelle des Forces navales du Canada, juin 2017



"Que le gouvernement du Canada fasse en sorte que le pétrolier ravitailleur d'escadre (PRE) de classe Resolve demeure opérationnel afin de combler les lacunes de la Marine royale canadienne en matière de capacité de ravitaillement en mer jusqu'à la livraison d'un troisième navire de soutien interarmées et que, en cas de retards importants, un contrat soit passé pour obtenir un deuxième navire PRE de classe Resolve."



Note : Au moment de rédiger ces lignes, le premier Navire de soutien interarmées devait être opérationnel avant 2021. Aujourd'hui, il est prévu que le premier Navire de soutien interarmées ne sera opérationnel qu'en 2025 au plus tôt.

Sénat canadien, «?Réinvestir dans les Forces armées canadiennes : un plan pour l'avenir?»

«?Afin que la Marine royale canadienne puisse simultanément se maintenir a? un haut niveau de préparation dans le cadre du NORAD et de l'OTAN et défendre efficacement le Canada, il est recommandé? que le gouvernement du Canada s'engage a? maintenir une capacité? navale équilibrée en assurant une présence efficace dans les trois océans bordant le Canada et qu'il acquière, d'ici 2018, un deuxième pétrolier ravitailleur d'escadre (AOR) de la classe Resolve, pour répondre a? une lacune de capacité? urgente le long de chaque littoral.?»

