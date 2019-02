TFI International Inc. tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre





MONTRÉAL, 06 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (TSX : TFII; OTCQX : TFIFF), chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui qu'elle communiquera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2018 par voie d'un communiqué le mercredi 27 février 2019 après la fermeture des marchés.



La société tiendra à l'intention de la communauté des investisseurs une conférence téléphonique avec Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction, le jeudi 28 février 2019 à 8h30, heure de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les représentants des médias d'affaires sont également invités à écouter la conférence.

Détails de la conférence téléphonique :

Date : le jeudi 28 février 2019

Heure : 8h30, heure de l'Est

Numéro à composer : 1 877 223-4471

Il sera également possible d'écouter un enregistrement de la conférence jusqu'à minuit, le 14 mars 2019, en composant le 1 800 585-8367 ou le 416 621-4642 et en entrant le code d'accès 8561299.

TFI INTERNATIONAL

TFI International, chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique et dernier kilomètre.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX : TFIFF). Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site http://tfiintl.com/fr/ .

Renseignements:

Alain Bédard

Président du conseil, président et chef de la direction

TFI International Inc.

647 729-4079

abedard@tfiintl.com

