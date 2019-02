L'Empire State Building annonce l'identité des couples gagnants de son 25e concours annuel de mariage de la Saint-Valentin





Les deux couples chanceux prononceront leurs voeux de mariage au site mythique le 14 février

NEW YORK, 6 février 2019 /CNW/ - L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui que deux couples - Fabiana Faria et Helena Barquet de New York (New York) ainsi que Nachiket Patel et Chitra Pathak, originaires de Mumbai - ont remporté son 25e concours annuel de mariage de la Saint-Valentin.

Vedette d'une foule d'histoires d'amour portées à l'écran et théâtre de véritables demandes en mariage, l'observatoire du 86e étage, mondialement connu, avec ses points de vue panoramiques sur la ville de New York, et plus loin encore, est l'endroit idéal pour permettre aux couples gagnants d'échanger leurs voeux et de proclamer leur amour. Des centaines de couples se sont mariés ou ont renouvelé leurs voeux à « l'édifice le plus romantique au monde », et pour marquer l'anniversaire d'argent du concours, deux autres couples poursuivront la tradition et s'y marieront à la Saint-Valentin.

L'ESB organisera des cérémonies de mariage de 15 minutes sur son célèbre observatoire du 86e étage, selon l'horaire suivant :

7 h - Fabiana Faria et Helena Barquet : Fabiana et Helena incarnent une véritable histoire d'amour new-yorkaise. Copropriétaires d'un magasin de décoration intérieure appelé Coming Soon dans le quartier Lower East Side, Fabiana a fait la grande demande à Helena à l'hôtel Plaza après qu'elles soient tombées en amour il y a presque sept ans. Avec une fascination partagée pour l'Empire State Building et la signification de ses éclairages nocturnes, Fabiana et Helena sont emballées de célébrer leur histoire d'amour en se mariant au célèbre observatoire du 86e étage.

7 h 30 - Chitra Pathak et Nachiket Patel : Originaires de l'Inde, Nachiket et Chitra se sont rencontrés il y a dix ans après avoir été présentés l'un à l'autre par le frère de Chitra. Après une relation de cinq ans, dont près de deux ans d'amour à distance, ils vivent maintenant heureux à Jersey City , au New Jersey . L'Empire State Building est l'édifice préféré de Nachiket, et bien que le couple envisage toujours d'organiser un grand mariage traditionnel en Inde, Nachiket a soumis la candidature du couple dans l'espoir de surprendre Chitra avec un mariage dans leur pays d'adoption. Chitra est ravie de tenir un mariage au coeur de New York , la ville où elle et Nachiket ont été réunis.

Pour célébrer cet événement important, et pour la première fois, le concours de mariage de la Saint-Valentin était ouvert aux admirateurs de l'édifice du monde entier par l'intermédiaire de https://esbvalentinesday.com/.

« Avec plus de 1 000 candidatures soumises par des couples originaires autant de la région que de partout dans le monde, il est évident que l'histoire et le romantisme qui entourent l'Empire State Building continuent d'émouvoir des personnes du monde entier », a déclaré Jean-Yves Ghazi, vice-président principal de l'observatoire. « J'ai hâte de célébrer les mariages d'Helena et de Fabiana ainsi que de Chitra et de Nachiket afin de poursuivre cette tradition qui célèbre ses 25 ans. »

Chaque mariée recevra une robe de son choix du célèbre magasin phare de Kleinfeld Bridal à New York. De plus, un couple gagnant pourrait recevoir des prix du Grand Hyatt New York, du STATE Grill & Bar, de Turkish Airlines, et du Boca Raton Resort & Club, un centre de villégiature Waldorf Astoria, de Discover The Palm Beaches, l'organisation touristique officielle du comté de Palm Beach, en Floride.

Pour connaître tous les détails du concours, veuillez visiter www.facebook.com/empirestatebuilding. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de Kleinfeld Bridal, du Grand Hyatt New York, de Discover The Palm Beaches, de Turkish Airlines, et du STATE Grill & Bar, visitez https://www.kleinfeldbridal.com/, http://newyork.grand.hyatt.com/, https://www.thepalmbeaches.com, https://www.turkishairlines.com/, et www.stategrillesb.com.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus du coeur de Manhattan (de la base à l'extrémité de son antenne), l'Empire State Building, appartenant à Empire State Realty Trust, Inc., est « l'édifice le plus célèbre au monde ». Dans la foulée de nouveaux investissements touchant l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les aires publiques et les commodités, l'Empire State Building attire des locataires de premier plan représentant un éventail diversifié d'industries de partout dans le monde. L'Empire State Building a été désigné comme la destination voyage la plus populaire au monde dans le cadre d'une étude menée par Uber et a été désigné « bâtiment préféré des Américains » dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'Empire State Building, veuillez visiter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), une importante fiducie de placement immobilier, possède, gère, exploite, acquiert et réoriente des immeubles de bureaux et des installations commerciales à Manhattan et dans le Grand New York, y compris l'Empire State Building, « l'édifice le plus célèbre au monde ». L'entreprise, dont le siège social se trouve à New York, dans l'État de New York, était forte, en date du 30 septembre 2018, d'un portefeuille d'installations commerciales couvrant une superficie de 938 000 mètres carrés louables, soit 873 000 mètres carrés louables, 14 immeubles de bureaux, dont 9 à Manhattan, 3 dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et 2 dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, ainsi qu'environ 65 000 autres mètres carrés offerts en location.

