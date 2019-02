Le diplomate canadien James Villeneuve se joint à Fasken





TORONTO, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Fasken accueille aujourd'hui l'ancien consul général du Canada James Villeneuve à titre de conseiller principal en affaires au sein des groupes de pratique Relations gouvernementales et stratégie et Commerce international et droit douanier.

« L'expérience de James en tant que haut dirigeant dans le domaine des affaires internationales et des affaires publiques vient renforcer notre équipe de conseillers d'affaires chevronnés », a déclaré Peter Feldberg, associé directeur du cabinet. « Son leadership éclairé, ses perspectives uniques et son important réseau personnel réaffirment notre engagement à offrir à notre clientèle un service exceptionnel ».

Comptant plus de 30 ans d'expérience en affaires internationales et publiques comme cadre supérieur, James a été consul général du Canada à Los Angeles de 2014 à 2018, soit le plus haut représentant du pays pour la Californie du Sud, l'Arizona et le Nevada. Avant sa nomination, il a occupé un poste de haute direction pendant plus de 27 ans au sein de la société Anheuser Busch InBev, la plus grande entreprise brassicole à l'échelle mondiale.

« Nous sommes très heureux qu'une personne avec une telle envergure au sein de notre communauté choisisse Fasken comme plateforme pour entreprendre la prochaine étape de sa carrière qui a été couronnée de succès autant dans le milieu des affaires canadien que sur la scène internationale », a déclaré Martin Denyes, associé directeur du cabinet pour la région de l'Ontario.

Le groupe de pratique Relations gouvernementales et stratégie de Fasken est formé d'une équipe de professionnels chevronnés possédant des dizaines d'années d'expérience auprès de l'administration publique et en matière de relations gouvernementales, aux paliers fédéral et provincial, ainsi que sur la scène internationale. Évoluant au sein de l'un des principaux groupes de pratique en relations gouvernementales du Canada, ils apportent leurs perspectives et offrent leur expertise à l'égard de tous les aspects de l'échiquier gouvernemental.

« Notre équipe est résolue à mettre nos clients en relation avec des leaders mondiaux qui possèdent une connaissance pointue du paysage politique actuel. James apporte un point de vue unique sur les affaires américaines et internationales, ce qui consolide la capacité de notre équipe à fournir des conseils éclairés », d'ajouter Dan Brock, chef, Relations gouvernementales et stratégie chez Fasken.

Dans une économie de plus en plus mondialisée où l'impartition joue un rôle accru, le groupe Commerce international et droit douanier de Fasken aide ses clients à gérer les risques associés à ces défis et à éliminer les obstacles au commerce et aux investissements. Le groupe offre une perspective unique de l'appareil gouvernemental, des organismes de réglementation et de l'élaboration des politiques.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chefs de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux et aux questions litigieuses les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

