American Standard exploite l'architecture expansive d'ExaGrid pour répondre à une demande de stockage qui a pratiquement triplé avec l'augmentation du volume des données

ExaGrid®, un chef de file du stockage intelligent hyperconvergé pour la sauvegarde, a annoncé aujourd'hui que depuis 2009, ExaGrid continue de fournir à American Standard des solutions rapides et fiables de sauvegarde et restauration de données tout au long de l'évolution de l'environnement TI et de l'augmentation notoire des données de la société.

Filiale de LIXIL, American Standard innove et crée depuis plus de 140 ans des produits pour particuliers et entreprises dans le domaine de la cuisine et de la salle de bains.

American Standard sauvegarde ses données sur les systèmes ExaGrid depuis pratiquement une décennie, et ExaGrid a rendu les sauvegardes efficaces et fiables durant toute l'évolution de l'environnement TI d'American Standard et la croissance majeure de ses données, ce qui a permis à la société d'être acquise par LIXIL Water Technology Americas (LWTA), un chef de file international basé à Tokyo dans les équipements, produits et services d'habitation et de construction. "Depuis son acquisition, nos données ont augmenté de pratiquement 20% chaque année. LIXIL a continué d'acquérir d'autres entreprises et leurs données ont été migrées dans notre environnement, ce qui a généré une hausse significative du volume des données", déclare Ted Green, ingénieur en chef des technologies de l'information chez American Standard.

La déduplication des données d'ExaGrid a maximisé l'espace sur disque et réduit l'espace du rack dans les centres de données d'American Standard. "ExaGrid est très performant pour réduire notre empreinte de stockage de sauvegardes, ce qui nous permet d'optimiser notre espace sur disque", explique Steve Pudimott, responsable des services TI chez American Standard. "Nous avons toujours disposé d'un rack dédié pour ExaGrid. Nous pouvons aujourd'hui descendre à la moitié d'un rack dans notre centre de données. C'est un gain de place non négligeable, et une réduction des coûts en termes d'électricité dans notre centre de données étant donné que nous y sommes en colocation. Sans la déduplication, nous aurions sans doute besoin de bien plus de deux racks aujourd'hui, mais nous avons au contraire pu passer d'un rack à tout juste une moitié de rack. Les nouveaux modèles de dispositifs ExaGrid sont bien plus compacts et courts, ce qui nous a également aidé à réduire l'espace du rack", poursuit Green.

Récemment, American Standard a décidé de virtualiser son environnement, en en déplaçant une grande partie vers VMware et en installant Veeam pour gérer ses sauvegardes virtuelles. ExaGrid s'intègre parfaitement à toutes les applications de sauvegarde les plus fréquemment utilisées, Veeam compris, qu'American Standard utilise pour sauvegarder son environnement virtuel, et Veritas NetBackup, qui est utilisé pour les servers physiques restants. "Au moment où nous effectué la virtualisation, notre ingénieur d'assistance ExaGrid nous a aidé à configurer notre système pour qu'il fonctionne avec Veeam, une opération qui s'est déroulée en toute simplicité. Lorsque nous avons récemment installé Veritas NetBackup 16 sur un de nos serveurs, pas plus de dix minutes auront été nécessaires pour le faire fonctionner avec ExaGrid, et l'utilisation du plug-in ExaGrid avec l'OST de NetBackup s'est avérée très avantageuse et nous a permis d'accélérer grandement nos sauvegardes", souligne Green.

Depuis l'installation initiale des premiers systèmes ExaGrid, Green a tiré pari du programme de reprise d'ExaGrid, qui permet aux clients d'échanger d'anciens modèles et d'en obtenir de nouveaux à un prix réduit. "Nous avons doublé, voire triplé, notre capacité sur notre site de production et notre site de secours, depuis que nous avons installé ExaGrid pour la première fois. Nous avons donc ajouté des dispositifs au fil des ans. Travailler avec les équipes de vente et d'assistance à la clientèle d'ExaGrid est une des principales raisons pour laquelle nous continuons d'utiliser ExaGrid depuis tant d'années."

Lisez le témoignage complet de satisfaction d'American Standard pour en savoir plus sur l'expérience de l'entreprise avec ExaGrid.

Le nombre total de témoignages de satisfaction des clients et de récits d'entreprise publiés par ExaGrid dépasse les 360, plus que tous les autres fournisseurs combinés dans ce domaine. Ces histoires démontrent à quel point les clients sont satisfaits de l'approche architecturale unique d'ExaGrid, de la particularité de son produit et de son service clientèle irréprochable. Les clients ne cessent de louer la qualité exceptionnelle du produit mais aussi son excellent fonctionnement.

