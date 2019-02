Québec solidaire participera à la commission parlementaire spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs





QUÉBEC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le député d'Hochelaga-Maisonneuve et responsable en matière de sécurité publique pour Québec solidaire, Alexandre Leduc, salue la création d'une commission parlementaire spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs et assure la collaboration de son parti.

« Je salue l'initiative de Mme Lavallée et M. Lafrenière. L'ampleur du phénomène de la prostitution juvénile au Québec préoccupe les parlementaires ainsi que la population depuis longtemps, il est temps de se pencher sur la question sérieusement. Mme Lavallée et M. Lafrenière peuvent compter sur la participation de Québec solidaire. Je suis particulièrement content de les avoir entendu parler de l'importance de la sensibilisation et de la prévention puisque la réponse à ce phénomène doit être globale. Ceci dit, cette commission parlementaire spéciale ne peut être qu'une opération de relations publiques. Nous nous attendons à des résultats et à un plan d'action concret qui aura les moyens financiers d'agir sur le phénomène », a réagi M. Leduc.



Québec solidaire suit le dossier de l'exploitation sexuelle des jeunes depuis longtemps et souhaite que le problème soit étudié en faisant place à tout un continuum d'actions. Il sera par exemple important de faire une place aux victimes indirectes, c'est-à-dire la famille et les amis d'une personne en situation de prostitution juvénile, en plus de s'assurer d'un accès à un cours d'éducation à la sexualité complet à tous nos jeunes.

