VIA Rail résolument engagée sur la voie de l'accessibilité universelle pour tous les Canadiens





OTTAWA, le 6 févr. 2019 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a dévoilé ce matin le fruit d'importantes rénovations à sa gare d'Ottawa, travaux qui en font maintenant la gare la plus accessible de son réseau. Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail, a procédé à l'inauguration des nouvelles installations en présence de madame Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, de l'honorable Chantal Petitclerc, sénatrice et de monsieur Jim Tokos, vice-président national du Conseil canadien des aveugles. « Les rénovations de la gare VIA Rail d'Ottawa sont essentielles pour améliorer l'accessibilité de ce mode de transport pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Je suis heureuse de voir les principes qui sous-tendent la Loi canadienne sur l'accessibilité proposée par notre gouvernement être adoptés. En travaillant ensemble, nous pouvons reconnaître, éliminer et prévenir les obstacles dans un bon nombre de domaines prioritaires en veillant à ce que l'inclusion fasse partie intégrante dès la conception des plans, » a souligné Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité (Accessibilité).

« Je salue le choix de VIA Rail d'élever le niveau d'accessibilité de ses installations à la gare d'Ottawa, qui devient ainsi la gare la plus accessible de son réseau. Ce choix est une autre belle illustration du vent de changement, qui souffle ces dernières années au pays, pour réduire les obstacles auxquels font face les Canadiens vivant avec un handicap. Quand tous les Canadiens sont inclus dans la bonne marche de notre société, c'est tout le monde qui y gagne, » a mentionné L'honorable Chantal Petitclerc, sénatrice.

« Lors des sessions de travail pour la gare d'Ottawa, les rénovations des voitures existantes et la nouvelle flotte, l'équipe de VIA Rail a fait plus que simplement nous demander notre avis. Ces gens ont réellement voulu que nous leur montrions notre réalité. Ils ont trouvé les points que nous avons soulevés positifs et nécessaires. VIA Rail a rapidement reconnu que notre expérience comme personnes aveugles et partiellement voyantes nous permettait de comprendre ce qu'est l'accessibilité. Nous avons été traités avec respect et dignité tout au long du processus. Nous faisions partie de l'équipe. Les résultats sont le reflet de cette fantastique collaboration, » a mentionné Jim Tokos, vice-président national du Conseil canadien des aveugles.

« VIA Rail offre le mode de transport national et intercité le plus accessible au Canada. Les installations inaugurées aujourd'hui s'inscrivent dans notre volonté d'offrir un mode de transport efficace et sécuritaire entre les villes de notre grand pays à tous les Canadiens. Aussi, nous allons poursuivre nos efforts pour dépasser les exigences du projet de loi C-81 visant à faire du Canada un pays exempt d'obstacles, » a déclaré le président et chef de la direction de VIA Rail, Yves Desjardins-Siciliano. « De plus, nous sommes en train de développer une politique d'accessibilité universelle qui favorisera une meilleure intégration des différentes facettes de l'accessibilité, que ce soit dans nos gares, nos trains, nos centres d'appels ou sur le web. Je tiens à remercier l'ensemble des organisations et intervenants, dont le Conseil canadien des aveugles, l'Institut national canadien pour les aveugles, l'Association des Sourds du Canada, Kéroul et la Fondation Rick Hansen, pour leur contribution aux rénovations de la gare et au développement des différentes initiatives d'accessibilité de VIA Rail. »

L'an dernier, VIA Rail a transporté près de 4,8 millions de passagers, dont plusieurs ont des enjeux de mobilité, de vision ou d'audition. Afin d'offrir des services qui conviennent à leurs besoins, VIA Rail a investi plus de 162 millions depuis 2010 pour rendre ses trains et ses installations plus accessibles.

Accessibilité améliorée à la gare d'Ottawa

Réalisées au coût de 15 millions de dollars, les rénovations ont permis d'améliorer l'accessibilité et d'élever les installations au niveau des standards internationaux.

Ces travaux de construction débutés en 2016 ont permis :

L'installation de deux ascenseurs qui facilitent le passage des voyageurs entre la gare et la plate-forme extérieure;

La construction d'un quai d'embarquement chauffé, surélevé à la hauteur du vestibule des trains et muni d'une rampe d'accès pour améliorer l'embarquement et le débarquement des voyageurs.

VIA Rail a également annoncé la poursuite de la transformation de la gare d'Ottawa par la rénovation et l'agrandissement de son salon Affaires, en vue de le rendre complètement accessible. Les travaux doivent débuter à l'été 2019.

Navigation autonome pour les personnes ayant une déficience visuelle

C'est dans ce même esprit d'amélioration de l'accessibilité que VIA Rail a présenté sa participation à un projet pilote de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) sur la navigation autonome dans les gares. Deux technologies combinées permettant aux personnes ayant une déficience visuelle de se déplacer en recevant des indications audio sur l'environnement de la gare ont été mises à l'essai. À l'aide d'un téléphone intelligent et d'un système similaire au GPS, ces personnes ont été en mesure de se déplacer entre l'entrée de la gare et le quai d'embarquement de manière autonome. La gare d'Ottawa a été l'une des deux gares au monde ayant participé à ce projet pilote, l'autre étant propriété de la SNCF en France.

Ces essais ont été réalisés en étroite collaboration avec le Conseil canadien des aveugles (CCA) et l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA). À la lumière des résultats du projet pilote, VIA Rail compte perfectionner ces nouveaux outils et développer un plan pour déployer cette technologie novatrice dans d'autres gares de son réseau. Les gares de la société d'État deviendraient ainsi les premières au Canada à offrir ces technologies avant-gardistes et donc une plus grande accessibilité pour tous.

Prix du président du Conseil canadien des aveugles - Approche collaborative et inclusive

En reconnaissance de son implication et de ses nombreuses initiatives en matière d'amélioration de l'accessibilité pour tous les Canadiens, VIA Rail recevra le Prix du président du Conseil canadien des aveugles lors d'un gala soulignant le 75e anniversaire de l'organisme.

Le Prix du président reconnait le leadership démontré par une organisation dans son champ d'expertise, sa contribution importante, son engagement et la mise en place d'initiatives faisant la promotion de l'accessibilité, la compréhension et la reconnaissance que les personnes ayant une déficience visuelle sont égaux et contribuent à la société canadienne.

