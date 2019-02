Les préoccupations en matière de cybersécurité industrielle se traduisent par une croissance record pour PAS Global





La société de cybersécurité industrielle communique une expansion mondiale, une hausse record de son chiffre d'affaires et un accroissement de sa base de clients pour 2019

HOUSTON, 6 février 2019 /CNW/ - PAS Global, LLC, le fournisseur de premier plan de solutions de cybersécurité des systèmes de contrôle industriel (SCI), de sécurité des processus et de fiabilité des actifs dans les secteurs de l'énergie, de l'électricité et des processus, a annoncé aujourd'hui une croissance record de 121 pour cent de l'activité de cybersécurité de la société en 2018. Cyber Integritytm de PAS protège les systèmes de contrôle industriel (SCI) qui exploitent l'infrastructure critique mondiale contre les cyberattaques. Cyber Integrity offre l'inventaire le plus complet de SCI, au-delà de ce qui est visible en utilisant les solutions de surveillance des réseaux. La solution permet aux entreprises d'identifier les vulnérabilités, de détecter les modifications non autorisées et de satisfaire aux exigences réglementaires, afin de réduire les risques de cybersécurité des SCI et d'améliorer la sécurité des processus.

Parmi les faits marquants 2018, citons :

Croissance du chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires annuel de PAS dans le domaine de la cybersécurité a augmenté de 121 pour cent, avec de nouveaux clients dans les secteurs du pétrole et du gaz, du raffinage, de la pétrochimie et de l'électricité.

le chiffre d'affaires annuel de PAS dans le domaine de la cybersécurité a augmenté de 121 pour cent, avec de nouveaux clients dans les secteurs du pétrole et du gaz, du raffinage, de la pétrochimie et de l'électricité. Expansion mondiale : afin de soutenir sa croissance régionale, PAS a ouvert de nouveaux bureaux et a élargi sa présence en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Irlande , en Allemagne, en Espagne, en Corée du Sud et en Inde. PAS a également agrandi son siège social et ses bureaux de vente à Houston de 60 pour cent.

afin de soutenir sa croissance régionale, PAS a ouvert de nouveaux bureaux et a élargi sa présence en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en , en Allemagne, en Espagne, en Corée du Sud et en Inde. PAS a également agrandi son siège social et ses bureaux de vente à 60 pour cent. Nouveautés technologiques : PAS a lancé Cyber Integrity 6.0, qui apporte une gestion continue des vulnérabilités afin de disposer d'une visibilité complète et en temps réel sur les risques de vulnérabilité des SCI.

PAS a lancé Cyber Integrity 6.0, qui apporte une gestion continue des vulnérabilités afin de disposer d'une visibilité complète et en temps réel sur les risques de vulnérabilité des SCI. Élargissement de l'équipe de direction : en décembre 2018, PAS a annoncé l'arrivée de Tim Taylor au poste de chef de la direction financière. Taylor se joint à PAS après avoir quitté Paradigm et apporte plus de 18 ans d'expérience progressive en gestion financière et des opérations.

en décembre 2018, PAS a annoncé l'arrivée de au poste de chef de la direction financière. Taylor se joint à PAS après avoir quitté Paradigm et apporte plus de 18 ans d'expérience progressive en gestion financière et des opérations. Éloges de l'industrie : en 2018, PAS a reçu le prix de l'innovation technologique Frost & Sullivan North American Technology Innovation Award pour son logiciel Cyber Integrity.

en 2018, PAS a reçu le prix de l'innovation technologique Frost & Sullivan North American Technology Innovation Award pour son logiciel Cyber Integrity. Base d'employés : en 2018, le nombre d'employés de PAS a augmenté de 20 pour cent en glissement annuel, avec une croissance de 32 pour cent en R et D.

«?Notre dynamisme reflète la confiance qu'accordent nos clients à nos solutions de cybersécurité des SCI et de sécurité des processus?», a déclaré Eddie Habibi, fondateur et chef de la direction de PAS. «?Avec l'émergence de l'Internet industriel des objets, nous observons une convergence entre les disciplines de la sécurité et de la cybersécurité, qui exigent toutes deux une gestion méthodique des risques. Nos solutions aident nos clients à mesurer, visualiser, analyser et gérer les risques liés à la cybersécurité et à la sécurité, pour garantir des opérations sûres, sécurisées et rentables.?»

Les solutions de PAS sont installées dans plus de 70 pays dans plus de 1380 établissements industriels, dont 13 des 15 plus grandes sociétés chimiques, 10 des 15 plus grandes sociétés de raffinage et 5 des 15 plus grandes sociétés d'électricité au monde.

À propos de PAS

Fondé en 1993, PAS est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles pour la cybersécurité des SCI, la sécurité des processus et la fiabilité des actifs pour les secteurs de l'énergie, des processus et de l'énergie dans le monde entier. Les solutions de PAS comprennent la cybersécurité des systèmes de contrôle industriel, la gestion des actifs d'automatisation, l'assurance des couches de protection indépendantes, la gestion des alarmes, la HMItm haute performance, la gestion des frontières et l'optimisation des performances de la boucle de contrôle. PAS a récemment été nommé premier fournisseur mondial en matière de gestion du cycle de vie de sécurité par ARC Advisory Group, occupant notamment la première place dans les secteurs des produits chimiques, de la production d'électricité, du raffinage et du pétrole et du gaz. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.pas.com. Communiquez avec PAS sur Twitter @PASGlobal ou LinkedIn.

