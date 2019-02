Bunzl Canada lance son système de gestion des toilettes publiques dans le secteur de l'alimentation





Cette solution avancée d'Internet des objets aide à offrir une expérience client de premier plan en magasin

BURLINGTON, ON, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Bunzl Canada (bunzlcanada.ca/fr-ca) a annoncé aujourd'hui que WandaNEXTMC, son système de surveillance des toilettes publiques fondé sur l'Internet des objets (IdO), a été installé dans deux épiceries achalandées de la région du Grand Toronto.

« Les innovations inédites qui aident à maximiser l'efficacité opérationnelle et améliorent véritablement l'expérience client sont un impératif stratégique pour les épiceries et les autres entreprises du secteur du détail qui sont tournées vers l'avenir », a souligné John Howlett, président de Bunzl Canada. « En tant que chef de file national du secteur de la distribution, nous continuons de rechercher des technologies novatrices qui offrent ces avantages commerciaux importants et aident nos clients à obtenir un avantage concurrentiel. »

WandaNEXTMC, un système de surveillance de toilettes publiques fondé sur l'IdO, est propulsé par Visionstate Inc. (TSX Venture : VIS), et vendu exclusivement par l'intermédiaire de Bunzl Canada. Ce système utilise une interface à écran tactile et des appareils connectés pour offrir aux clients de détaillants, d'établissements de santé, d'aéroports, de centres de conférences et d'espaces commerciaux une expérience prévisible et de haute qualité quant aux services de toilettes publiques. Il permet aux équipes d'entretien des établissements d'optimiser l'affectation des ressources et d'accroître leur efficacité.

« Nous sommes heureux d'aider Bunzl à lancer ce produit novateur dans des épiceries », a déclaré John Putters, chef de la direction de Visionstate. « WandaNEXTMC est idéal pour ces magasins, où la propreté de l'environnement est essentielle pour les clients. »

« WandaNEXTMC est une technologie facile à utiliser, qui aide à améliorer l'expérience client et à optimiser la gestion de la main-d'oeuvre et de l'approvisionnement, ce qui permet de réduire les coûts », a déclaré Margo Hunnisett, vice-présidente, Marketing et communications de Bunzl Canada. « Nous nous attendons à ce que la demande pour ce produit augmente continuellement, alors que les entreprises de premier ordre axées sur le service à la clientèle cherchent à maximiser leur efficacité et à offrir une expérience inégalée à chacun de leurs clients. »

Pour en savoir plus, visitez le site www.bunzlcanada.ca/wandanext.

Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation au chapitre des produits et des activités d'envergure nationale, combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à Saint Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d'impartition établi à Londres. Grâce à plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d'aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu'à d'autres utilisateurs.

SOURCE Bunzl Canada

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 12:58 et diffusé par :