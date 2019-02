Luis Miranda s'excuse à la population d'avoir suivi les ordres de la Ville de Montréal concernant le déneigement





MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement d'Anjou a toujours été reconnu pour la qualité de son déneigement. Malheureusement, les dernières semaines n'ont pas été représentatives de la notoriété de l'arrondissement.

En effet, les rues et les trottoirs de l'arrondissement se sont transformés en véritables patinoires en plus de retrouver des amoncellements de glace un peu partout rendant la circulation difficile et dangereuse pour les citoyens en plus de compliquer les opérations de déneigement. Cette situation aurait pu être évitée si l'arrondissement avait décidé de charger la neige en novembre dernier. En effet, l'arrondissement d'Anjou a respecté l'ordre de la Ville centre de ne pas procéder au chargement de la neige à ce moment-là. On connaît maintenant le résultat de cette décision.

Dans les circonstances, M. Luis Miranda, maire de l'arrondissement et conseiller de la Ville de Montréal, tient à s'excuser à la population angevine d'avoir respecté la demande de la Ville de Montréal de ne pas procéder au chargement de la neige au détriment de la sécurité de la population.

« Je m'excuse sincèrement auprès de mes citoyens! Nous aurions dû ramasser la neige. Le problème que l'on voit en ce moment découle directement de cette erreur. Je vous promets qu'à compter d'aujourd'hui, pareille situation ne se reproduira plus! Dorénavant, nous chargerons la neige quand nous jugerons que c'est nécessaire de le faire et non en fonction des demandes de la Ville centre. Plus jamais je ne permettrai que l'on mette la sécurité des citoyens d'Anjou en jeu », a déclaré monsieur Miranda.

Monsieur Miranda rappelle également que ce n'est pas le premier hiver où l'on vit des variations importantes de température. Chaque fois, ces changements apportent leurs lots de complications pour les opérations de déneigement. Malgré cela, l'arrondissement d'Anjou a toujours été en mesure d'assurer la sécurité des Angevins.

« C'est pour cette raison que désormais, nous déciderons des opérations de déneigement à faire sur notre territoire en ayant toujours en tête la sécurité des citoyens et ce, même si la Ville de Montréal menace de facturer les opérations de déneigement à l'arrondissement » a conclu le maire de l'arrondissement.

