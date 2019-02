5N Plus annonce l'obtention d'un prêt à terme non garanti de 25 M$ US





MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui la clôture d'un prêt subordonné à terme non garanti de 25 M$ US que lui a consenti Investissement Québec. Depuis le lancement de son plan stratégique 5N21, la Société a obtenu des résultats impressionnants qui cadrent avec les objectifs définis dans le plan. Pendant cette période, elle a poursuivi sa transformation, s'identifiant davantage à la fabrication et à la vente de matériaux technologiques, ce qui lui a permis d'accroître ses marges et d'améliorer sensiblement le rendement des capitaux engagés.

Presqu'à mi-parcours de son plan stratégique, 5N Plus prévoit désormais miser davantage sur des initiatives de croissance et des investissements destinés à accroître l'efficacité de ses activités principales. À cette fin, on prévoit que le prêt à terme non garanti servira à soutenir ces programmes ainsi qu'à rembourser le solde des débentures convertibles non garanties que la Société a émises en 2014 et qui viendront à échéance le 30 juin 2019. Le nouveau prêt, d'une durée de cinq ans, sera déboursé en deux tranches, soit 5 M$ US le 6 février 2019 et 20 M$ US au plus tard le 29 mars 2019. Le nouveau prêt à terme portera intérêt à un taux correspondant au taux de swap sur cinq ans libellé en dollars américains, majoré d'une marge de 4,19 %, ce qui, en date d'aujourd'hui, représente environ 6,80 %.

Richard Perron, chef des finances, a déclaré ce qui suit : « Notre facilité de crédit de premier rang, qui vient d'être renouvelée, et le nouveau prêt à terme constituent pour 5N Plus une combinaison de financement équilibré, qui place la Société en parfaite position pour financer ses ambitions futures, définies dans le plan 5N21, tout en assurant flexibilité et un coût avantageux. » M. Perron a ajouté : « La nouvelle structure de financement permet d'éviter le risque de dilution de la participation de nos actionnaires, principalement en comparaison aux titres de créance convertibles. » Et M. Perron de conclure : « Pendant que nous poursuivons nos efforts en vue de transformer la Société et de créer une valeur ajoutée tangible, nous nous réjouissons de bénéficier du soutien d'Investissement Québec, qui est une institution importante dans le milieu des affaires québécois. »

À propos de 5N Plus inc.

Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l'échelle mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de son modèle d'affaires. Son siège social est situé à Montréal, Québec, Canada et la Société gère des centres de recherche et développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d'applications liées à la santé et à l'énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont des chefs de file dans leur secteur d'activité.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Le présent communiqué de presse pourrait contenir de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les renseignements et énoncés autres que des énoncés de faits historiques qui figurent dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective. Ces énoncés et renseignements peuvent être signalés par l'utilisation de mots tels que « vers », « environ », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « éventuel », « projeter de » et « continuer de », par l'utilisation de mots similaires, de la forme négative de ces termes et d'autres termes comparables, ou encore par l'utilisation du futur ou du conditionnel. Les énoncés prospectifs reposent sur les meilleures estimations dont 5N Plus dispose à l'heure actuelle et comportent des risques et d'autres facteurs connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus par 5N Plus ou les réalisations qu'elle accomplira effectivement diffèrent considérablement des résultats ou des réalisations futurs qu'expriment ou sous?entendent les énoncés prospectifs. On peut consulter une description des risques touchant l'entreprise et les activités de 5N Plus à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion 2017 daté du 20 février 2018 et à la note 12 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres et les périodes de trois et neuf mois clos les 30 septembre 2018 et 2017 de 5N Plus, que l'on peut consulter sur SEDAR au www.sedar.com. Il n'est pas certain que les événements qui sont prévus par l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse se produiront et aucune assurance ne peut être donnée quant aux avantages que 5N Plus réalisera si l'un ou l'autre de ces événements devait se produire. Plus précisément, aucune assurance ne peut être donnée quant aux résultats financiers futurs de 5N Plus. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et 5N Plus n'assume aucune obligation de la mettre à jour publiquement afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour d'autres raisons, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

SOURCE 5N Plus inc.

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 12:39 et diffusé par :