Statistiques de ventes résidentielles Centris® - janvier 2019 - Forte augmentation des ventes résidentielles de la RMR de Québec en début d'année





L'ÎLE-DES-SOEURS, QC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) vient de publier les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Un total de 560 ventes ont été enregistrées au cours du mois de janvier 2019, soit une hausse de 17 % par rapport au même mois l'an dernier.

Statistiques résidentielles RMR de Québec Janvier 2019 Ventes 2019 2018 Variation Total résidentiel 560 480 17% Unifamiliale 424 338 25% Copropriété 104 104 0% Plex (2-5 logements) 32 38 -16%







Prix médian 2019 2018 Variation Unifamiliale 251 282 $ 250 000$ 1 % Copropriété 189 750 $ 189 000 $ 0 % Plex 303 500 $ 255 000 $ 19%







Volume des ventes 2019 2018 Variation Total résidentiel 151 056 385 $ 126 389 373 $ 20 %







Inscriptions 2019 2018 Variation En vigueur 7 810 7 705 1 % Nouvelles 1 382 1 395 -1 %

Variation des ventes par secteurs

En janvier, le secteur de Desjardins s'est nettement démarqué sur le plan des ventes avec une hausse de 108 %.

Les secteurs Sainte-Foy / Sillery / Cap-Rouge et Ville de Lévis ont également connu des hausses respectives impressionnantes de 35 % et de 31 %.

/ / et Ville de Lévis ont également connu des hausses respectives impressionnantes de 35 % et de 31 %. Soulignons aussi la hausse des ventes totales de 28 % du secteur Les Rivières.

Statistiques par catégories de propriétés

Les ventes de maisons unifamiliales se sont démarquées avec une hausse de 25 % comparée à la même période l'année dernière. En janvier, on dénombrait 4 668 inscriptions en vigueur, soit une baisse de 2 %.

Les ventes de copropriétés sont demeurées stables par rapport à janvier 2018 avec 104 transactions. Au cours des douze derniers mois, le délai de vente moyen a chuté de 32 jours pour s'établir à 159 jours.

Le ventes de plex ont diminué de 16 %. Les inscriptions en vigueur ont toutefois augmenté de 7 % à 603 unités contre 565 un an plus tôt.

Au chapitre des prix

Toujours à l'échelle de la RMR, les prix médians des unifamiliales (+1 %) et des plex (+19 %) ont augmenté, pour s'établir respectivement à 251 282 $ et 303 500 $.

Le prix médian des copropriétés est quant à lui demeuré stable, à 189 750 $.

Nombre de propriétés à vendre

En janvier, on dénombrait 7 810 inscriptions résidentielles en vigueur dans la RMR de Québec, soit 1 % de plus qu'un an plus tôt.

À propos de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 12 500 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L'Association est également un acteur important dans la mise en place de mesures favorisant l'accès à la propriété. Elle offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l'immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l'échange d'information de nature immobilière. L'Association a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l'immobilier du Québec.

À propos de Centris

Centris.ca est le site Web de l'industrie immobilière québécoise destiné aux consommateurs, où toutes les propriétés à vendre par les courtiers immobiliers au Québec sont réunies à la même adresse. La Société Centris offre aux intervenants du secteur de l'immobilier l'accès à des données immobilières et à une vaste gamme d'outils technologiques. Centris gère aussi le système de collaboration utilisé par plus de 13 000 courtiers immobiliers québécois.

SOURCE Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 12:42 et diffusé par :