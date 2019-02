Kreos Capital a lancé Kreos Capital VI d'une valeur de 700 millions EUR (800 millions USD)





LONDRES, February 6, 2019 /PRNewswire/ --

Kreos fête ses 20 ans en tant que leader européen et israélien du marché du financement par l'endettement pour les entreprises en forte croissance

En parallèle de la célébration du 20e anniversaire de Kreos Capital, Kreos a lancé son dernier et, à ce jour, le plus important fonds de financement par l'endettement des entreprises en forte croissance, Kreos Capital VI, d'une valeur de 700 millions EUR (800 millions USD), ce qui renforce son engagement envers l'écosystème de croissance européen et israélien.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/817913/Kreos_Capital_Logo.jpg )



Kreos VI a fait l'objet d'une sursouscription, ce qui reflète les 20 années fructueuses de Kreos et sa solide position sur le marché, son expérience et sa stabilité, et l'évolution continue de son modèle de financement par l'endettement pour soutenir des sociétés en forte croissance et leurs investisseurs en capitaux propres par des solutions personnalisées et non dilutives.

Kreos VI a déjà commencé à déployer son capital en janvier 2019, et Kreos prévoit d'engager entre 250 et 300 millions EUR par an dans les années à venir.

Kreos prévoit d'engager entre 300 millions EUR par an dans les années à venir. Kreos VI est le plus important fonds de financement par l'endettement des sociétés en forte croissance en Europe et en Israël. Kreos peut exécuter des financements de croissance de plus de 50 millions EUR (60 millions USD) dans le cadre de transactions uniques avec des financements complémentaires à mesure que l'entreprise se développe, et peut également prêter des sommes considérablement plus élevées en association avec ses investisseurs de fonds.

et en Israël. Kreos peut exécuter des financements de croissance de plus de 50 millions EUR (60 millions USD) dans le cadre de transactions uniques avec des financements complémentaires à mesure que l'entreprise se développe, et peut également prêter des sommes considérablement plus élevées en association avec ses investisseurs de fonds. Kreos a atteint une nouvelle étape avec un total de 2 milliards USD de fonds levés par 50 investisseurs institutionnels de premier niveau, ce qui le hisse au rang de premier prêteur indépendant spécialisé pour les sociétés en forte croissance en Europe et en Israël, en couvrant toutes les industries des secteurs de la technologie et de la santé et en engageant 2,3 milliards EUR (2,7 milliards USD) dans le cadre de 540 opérations de financement de la croissance par l'endettement en Europe et en Israël sur ces 20 dernières années.

et en Israël, en couvrant toutes les industries des secteurs de la technologie et de la santé et en engageant 2,3 milliards EUR (2,7 milliards USD) dans le cadre de 540 opérations de financement de la croissance par l'endettement en et en Israël sur ces 20 dernières années. Kreos a continué d'étendre sa base LP d'investisseurs institutionnels de premier niveau, comprenant une large variété de fonds souverains, de dotations universitaires, de fondations, de caisses de retraite publiques et privées, de compagnies d'assurance, de fonds supranationaux, de family offices et de gestionnaires d'actifs en Europe , aux États-Unis et en Asie.

, aux États-Unis et en Asie. Kreos s'engage à poursuivre ses investissements et à développer l'écosystème de prêts pour les entreprises en forte croissance ainsi qu'à élargir son équipe, avec l'annonce de plusieurs promotions pour accompagner le lancement de Kreos VI.

Mårten Vading, cofondateur et partenaire général de Kreos, a déclaré : « Pendant plus de 20 ans, nous n'avons cessé de faire évoluer notre modèle de capital de croissance alternatif et complémentaire afin de couvrir toutes les industries et tous les stades de développement d'une entreprise, de la première étape de croissance, en passant par les étapes intermédiaire et finale, jusqu'aux phases précédent la sortie/l'introduction en bourse sans oublier le financement des entreprises en forte croissance cotées en bourse. Notre vaste expérience acquise grâce à une grande variété d'opérations à travers trois cycles de marché, associée à notre flexibilité de structuration et notre capacité de financement, permettent à Kreos de servir de partenaire stable et unique pour le capital de croissance supplémentaire structuré en tant qu'instrument de crédit non dilutif. »

Raoul Stein, cofondateur et partenaire général de Kreos, a ajouté : « L'engagement à long terme de Kreos envers le marché de croissance européen et israélien est aujourd'hui renforcé par le lancement de notre nouveau fonds vedette Kreos VI, pour lequel nous sommes ravis d'accueillir des investisseurs nouveaux et existants dans des fonds mondiaux de premier niveau. La base d'investisseurs favorables et stables de notre plateforme de fonds est une valeur essentielle de notre offre, laquelle souligne également les bons résultats de Kreos ces 20 dernières années. »

Kreos a engagé plus de 2,3 milliards EUR dans le cadre de 540 opérations au cours des 20 dernières années, et son portefeuille actuel et passé d'entreprises à forte croissance dans les secteurs de la technologie et des soins de santé comprend Pharming (AMS : PHARM), Delivery Hero (FRA : DHER), Westwing (FRA : WEW), Abivax (EPA : ABVX), SolarEdge (NASDAQ : SEDG), Heptagon (ams AG, SWX : AMS), Bonesupport (STO : BONEX), Kiadis (AMS : KDS), Nicox (EPA : COX), LoveFilm (Amazon, NASDAQ : AMZN), Bookatable (Michelin, EPA : ML), Mister Spex, Minute Media, Zerto, EarlySense, Puls, Riskified, Dreamlines, SoundCloud, Smava, Docplanner, Biocatch et Currency Cloud.

Kreos adapte ses instruments et modalités à chaque situation afin de permettre une création de valeur maximale et une efficacité du capital pour les entreprises en pleine croissance et leurs investisseurs. Le financement de Kreos sert généralement de capital de développement supplémentaire et de complément aux capitaux propres pour apporter une valeur incrémentielle à l'activité sous-jacente, augmentant ainsi la valorisation d'une entreprise. Le capital peut soutenir la croissance organique par le biais d'investissements dans les produits et le marketing ainsi que les acquisitions non organiques ou stratégies de déploiement. Dans le secteur de la santé, il peut aussi faciliter la réalisation des étapes de lancement sur le marché et des phases cliniques clés. Il peut également être utilisé pour le refinancement de la dette, pour libérer des fonds de roulement, pour compenser le caractère saisonnier des recettes ou simplement pour renforcer le bilan et la flexibilité opérationnelle en lien avec les clients, les partenaires, les capitaux propres, les négociations précédent l'introduction en bourse ou les fusions et acquisitions, lorsque la création de valeur incrémentielle peut être importante. Il s'agit d'une solution adaptée et flexible, qui réduit également le coût du financement total, créant une moindre dilution, évitant les plans stratégiques, les droits de contrôle ou la complexité supplémentaire dans la structure actionnariale, et augmentant les retours pour la direction et les investisseurs.

Ross Ahlgren, cofondateur et partenaire général de Kreos, a affirmé : « Kreos est convaincu que chaque situation et chaque entreprise est unique, et nous proposons un financement personnalisé, basé sur le risque, en nous concentrant sur les facteurs de valeur dans la société. Les entreprises qui donnent la priorité à la croissance génératrice de valeur par rapport à la rentabilité à court terme ne sont généralement pas sur le marché des prêts bancaires traditionnels, et ont besoin d'un produit sur mesure offrant une plus grande flexibilité. Kreos possède une approche dynamique en matière de risque et peut offrir des facilités de crédit évolutives sans engagements financiers ou autres contraintes qui pourraient limiter l'efficacité du financement et/ou la création de valeur et la croissance d'une entreprise. Avec Kreos VI, nous sommes en mesure de fournir des facilités de croissance du capital individuelles importantes, et nous poursuivons notre mission visant à soutenir l'écosystème de croissance dans les secteurs de la technologie et de la santé en Europe et en Israël grâce à des solutions de financement innovantes. »

Kreos a développé son modèle au cours de ces 20 dernières années et aujourd'hui, effectue un nombre important de facilités de suivi étant donné que les sociétés de son portefeuille atteignent des étapes ultérieures, pour lesquelles Kreos peut fournir des sommes importantes, adaptées pour correspondre à l'évolution des exigences financières, et mises en oeuvre au cours d'un processus rapide et efficace. Dans certaines situations, la relation financière avec une entreprise peut durer plus de 10 ans. Kreos n'utilise pas d'effet de levier de fonds, et est intégralement financé par les capitaux propres de ses associés commanditaires institutionnels à long terme, qui lui donnent la capacité d'être un partenaire de financement stable et flexible à chaque étape du développement d'une entreprise et quelle que soit la situation macroéconomique.

En plus du lancement de Kreos VI, Kreos annonce également les promotions de plusieurs collaborateurs essentiels pour mettre à l'honneur le dévouement et le travail fructueux qu'ils ont effectué ces dernières années. Sean Dunne a été nommé partenaire ; Chris Church, Jack Diamond et Cian O'Driscoll ont été nommés vice-présidents ; Matteo Avramov Giulivi et Melissa Donohoe ont été nommé associés ; et Tim Fenwick et Krishnan Patel ont été nommés analystes principaux. Kreos annonce par ailleurs les récents recrutements d'Alex Garbedian au poste d'analyste ainsi que de Marcela Siddall au poste de directrice financière.

Pour la levée de fonds de Kreos VI, Azla Advisors, mené par le directeur général David Waxman, a agi à titre de conseiller de placement mondial (avec le soutien de Growth Capital Services, membre de la FINRA, pour les placements aux États-Unis), avec Tom Beaudoin et Greg Barclay de Goodwin Procter en tant que conseillers principaux de Kreos Capital.

À propos de Kreos Capital

Kreos Capital est le plus important fournisseur en Europe et en Israël de solutions de financement par l'endettement pour les entreprises en forte croissance, avec des revenus pouvant atteindre 300 millions EUR. Depuis 1998, Kreos, pionnier du financement par l'endettement des sociétés en forte croissance en Europe et en Israël, a réalisé 540 opérations et engagé plus de 2,3 milliards EUR dans 15 différents pays. Kreos se consacre au soutien des équipes de direction et leurs investisseurs en capitaux propres avec des structures de prêts flexibles pour toutes les étapes du développement de la croissance de l'entreprise et pour répondre aux besoins en capital de croissance, fonds de roulement, financements d'acquisition, transactions de rachat dans le segment inférieur du marché intermédiaire, stratégies de fusion, refinancements bancaires ainsi que financements pré-IPO et post-IPO. Le plus récent fonds de Kreos, Kreos VI de 700 millions EUR, a été lancé en janvier 2019. L'équipe mondiale de Kreos dispose d'une vaste expérience dans le financement par l'endettement, la gestion et l'investissement de capitaux propres. Elle couvre les marchés européen et israélien depuis ses locaux à Londres, Tel Aviv et Stockholm.

Pour tout complément d'information sur Kreos Capital:

Simon Hirtzel, partenaire général et directeur de l'exploitation

Simon@kreoscapital.com

+44-(0)20-7758-3450

http://www.kreoscapital.com



Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 12:25 et diffusé par :