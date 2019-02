Hommage à Daisy Peterson Sweeney - Un parc de l'arrondissement du Sud-Ouest nommé en l'honneur de la célèbre professeure de piano





MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le parc situé à l'angle des rues Charlevoix et Rufus-Rockhead, tout comme la section de la rue De Lévis jouxtant cet espace public de l'arrondissement du Sud-Ouest, porteront désormais celle de la professeure de piano, Daisy Peterson Sweeney, décédée à l'été 2017.

Native de la Petite-Bourgogne, Mme Peterson Sweeney détient une formation en études musicales de l'université McGill. Elle a donné des cours de piano à des musiciens de réputation internationale de son quartier tels que son frère Oscar et Oliver Jones. Organiste pour des églises montréalaises, elle est également à l'origine de la formation du Black Community Youth Choir, aujourd'hui le Montreal Jubilation Gospel Choir. Le parc et le tronçon de rue qui seront nommés en son nom voisinent la rue Rufus-Rockhead, à proximité du marché Atwater et du canal de Lachine. Il s'agit d'un autre grand nom de la scène musicale puisque M. Rockhead a été propriétaire pendant des décennies d'un club de jazz de la Petite-Bourgogne, le Rockhead's Paradise, qui a accueilli sur sa scène les plus grands noms du jazz, dont des élèves de Mme Peterson Sweeney. La rue et le parc Daisy-Peterson-Sweeney jouxtent également la petite rue Charles-Biddle qui fait le lien entre le parc et la rue Atwater. Le réputé contrebassiste est un autre pilier du jazz montréalais. Il a vécu dans la Petite-Bourgogne et a lui aussi tenu un célèbre club de jazz portant son nom.

« Avec l'accord de la famille et des élus de l'arrondissement du Sud-Ouest, nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui l'attribution de nouveaux toponymes en hommage à une grande citoyenne du quartier de la Petite-Bourgogne. Mme Peterson Sweeney a contribué à la richesse musicale de Montréal grâce à un enseignement de qualité et un souci constant de rendre accessible l'apprentissage d'un instrument de musique à tout élève qui souhaitait suivre son enseignement », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est une belle occasion de souligner l'apport exceptionnel des citoyennes et citoyens de la Petite-Bourgogne, dont Daisy Peterson Sweeney est une figure marquante, qui ont participé à la réputation d'excellence du jazz de la métropole québécoise, soit en nommant une rue ou un parc, soit en réalisant une murale dans le quartier. Ils feront ainsi partie de notre mémoire collective pour leur contribution exceptionnelle au développement et au rayonnement du jazz montréalais », souligne le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

L'attribution du nom de Daisy Peterson Sweeney à un parc et une portion de rue de l'arrondissement du Sud-Ouest a été adoptée lors de la séance du comité exécutif du 6 février. Ce geste s'inscrit dans la volonté de l'administration municipale de promouvoir la représentation des femmes dans la toponymie montréalaise.

