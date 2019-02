Nouveau vocabulaire sur l'électrification des transports - Laissez-vous porter par le courant!





MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office québécois de la langue française invite la population à consulter le vocabulaire de l'électrification des transports intitulé Porté par le courant, disponible en ligne sur le site Web de l'Office.

L'électrification des transports bouleverse déjà l'industrie et contribue à la mise en place d'infrastructures innovantes de toutes sortes. L'Office, en collaboration avec des partenaires d'envergure comme Hydro-Québec, le ministère des Transports et Transition énergétique Québec, présente un vocabulaire permettant de mieux comprendre et, surtout, de mieux nommer 200 concepts liés à l'électrification des transports. L'Institut du véhicule innovant, Mobilité électrique Canada de même que le ministère des Transports de l'Ontario ont aussi prêté main-forte pour la rédaction de cet ouvrage de référence.

Le vocabulaire permet aux francophones du Canada et d'ailleurs d'en apprendre plus sur les thèmes suivants : les types de véhicules, la recharge et l'alimentation électriques, le stockage d'énergie, les moteurs et les concepts de base en électricité. Des véhicules électriques au biberonnage, en passant par les bornes de recharge, l'alimentation par caténaire ou l'induction électromagnétique, laissez-vous porter par le courant!

Citation :

« En travaillant à la création de vocabulaires techniques, l'Office s'emploie à inscrire le français dans une perspective de développement durable. Notre langue commune continue de s'enrichir en tenant compte de l'évolution des réalités qui nous entourent. »

M. Robert Vézina, président-directeur général de l'Office québécois de la langue française

Faits saillants :

L'Office québécois de la langue française contribue à sa manière à la promotion de l'électrification des transports en présentant un vocabulaire qui permet de mieux comprendre et, surtout, de mieux nommer 200 concepts liés à ce domaine.

Le Vocabulaire de l'électrification des transports est le fruit d'une collaboration entre l'Office québécois de la langue française, Hydro-Québec, le ministère des Transports et Transition énergétique Québec.

est le fruit d'une collaboration entre l'Office québécois de la langue française, Hydro-Québec, le ministère des Transports et Transition énergétique Québec. Le vocabulaire vise à offrir au grand public ainsi qu'aux expertes et aux experts de l'industrie des transports une terminologie harmonisée afin de rendre compte de la nouvelle réalité que représente l'électrification des transports.

Lien connexe :

Pour consulter le Vocabulaire de l'électrification des transports : https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-electrification-transports.aspx

