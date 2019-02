Sprott 2017-II Flow-Through Limited Partnership annonce la réalisation d'une opération de roulement





TORONTO, 06 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sprott 2017-II Flow-Through Limited Partnership (la « Société en commandite ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réalisé la cession d'actifs de la Société en commandite avec report d'impôt (l'« opération de roulement en OPC ») à Catégorie ressources Ninepoint (le « Fonds de ressources ») de Ninepoint Corporate Class Inc. le 4 fevrier 2019, tel qu'il est indiqué dans le communiqué de la Société en commandite du 26 novembre 2018. La Société en commandite a ensuite été dissoute le 6 fevrier 2019.



Un total de 1,780,040 actions de série F du Fonds de ressources (les « actions du Fonds ») ont été émises à leur valeur liquidative de $6.7558 chacune. La valeur liquidative définitive par part de la Société en commandite pour les besoins de l'opération de roulement en OPC s'établissait à $12.7580. Par conséquent, chaque porteur de parts de la Société en commandite recevra 1.8885 actions du Fonds pour chaque part de la Société en commandite qu'il détiendra. Le prix de base rajusté pour chaque part de la Société en commandite s'établissait à $7.8878 et le prix de base rajusté pour chaque action du Fonds attribuée s'établissait à $4.1769. Le rendement après impôt était de -3.26 % pour un investisseur de l'Ontario ayant le taux d'imposition marginal le plus élevé.

Pour les investisseurs qui recherchent un autre placement avantageux sur le plan fiscal, Ninepoint Partners LP a demandé et obtenu un visa pour un prospectus définitif daté du 29 janvier 2019 qui visait le placement de parts d'une nouvelle société en commandite accréditive, Ninepoint 2019 Flow-Through Limited Partnership. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les titres offerts. Les investisseurs devraient lire le prospectus avant de prendre une décision de placement.

Les renseignements fournis sont de nature générale et ils ne doivent pas être interprétés comme des conseils d'ordre fiscal, légal, comptable ou professionnel et ils ne doivent pas être considérés comme tels. Les lecteurs devraient consulter leurs propres comptables ou leurs propres conseillers juridiques pour obtenir des conseils compte tenu de leur situation personnelle avant d'agir.

Renseignements supplémentaires : On peut obtenir une copie du prospectus du Fonds de ressources à l'adresse www.ninepoint.com auprès d'un courtier ou en téléphonant à Ninepoint Partners LP au : 1-866-299-9906. On peut obtenir des renseignements sur Ninepoint 2019 Flow-Through Limited Partnership auprès de courtiers ou en communiquant directement avec nous au 1-866-299-9906 ou à l'adresse suivante : invest@ninepoint.com .

À propos de Ninepoint Partners LP

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l'une des principales sociétés de gestion d'investissement non traditionnel au Canada et elle détient environ 2,5 milliards de dollars en actifs sous gestion. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions d'investissement novatrices susceptibles d'améliorer les rendements et de mieux gérer les risques liés au portefeuille, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies de rechange, notamment des placements dans des titres de participation de sociétés nord-américaines, des titres de participation de sociétés étrangères, des actifs réels et des revenus de sources non traditionnelles.

Un placement dans un OPC peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus du fonds en cause avant d'y investir. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur n'est pas garant de leur rendement futur. Les renseignements qui figurent dans les présentes ne constituent pas une offre ni la sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle offre ou telle sollicitation n'est pas autorisée ou à toute personne qu'il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de présenter une telle offre. Les investisseurs éventuels sont invités à consulter leur conseiller financier afin de déterminer si ces fonds peuvent être vendus dans leur territoire.

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui renferment le verbe « prévoir », l'expression « avoir l'intention de », des verbes conjugués au futur ou au conditionnel ou encore des expressions similaires, dans la mesure où ils portent sur la Société. Les énoncés prospectifs ne relatent pas des faits antérieurs, mais correspondent aux attentes actuelles du commandité et de Ninepoint relativement à certains événements ou résultats futurs. Ces énoncés prospectifs comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles. Bien que le commandité, Ninepoint estiment que les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs en raison de leur caractère incertain. Ni le commandité, Ninepoint n'ont l'obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés ou l'information de nature prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de tout autre facteur, sauf si les lois applicables les y obligent.





