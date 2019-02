Lifestyle Delivery Systems nomme un président





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 6 février 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQB : LDSYF) et (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») est heureuse d'annoncer que son conseil d'administration a nommé Casey Fenwick à la présidence de la société.

Le 1er février 2019, la filiale à part entière de la société, CSPA Group, Inc. (« CSPA »), et M. Fenwick ont conclu un contrat de travail (le « contrat ») pour une période initiale se terminant le 31 janvier 2020 et se renouvelant au mois par la suite. Aux termes du contrat, M. Fenwick agira à titre de directeur des opérations et du marketing de CSPA, Californie du Nord, tout en assumant les fonctions de président de la société.

La société a convenu d'un salaire annuel de base de 180 000 $ US, payable en versements mensuels conformément aux pratiques de rémunération du groupe CSPA. De plus, la société a convenu d'accorder à M. Fenwick la possibilité d'acquérir jusqu'à 2 000 000 de ses actions ordinaires. Ces options sur actions seront acquises sur une période de deux ans, à compter de la date d'attribution, à raison de 250 000 actions par trimestre, expirant cinq ans après chaque date d'acquisition, et pourront être exercées à un prix de 0,465 $ par action.

M. Fenwick, qui a passé le clair de sa vie professionnelle dans la vente et le marketing, apporte à ses fonctions de vastes connaissances acquises au sein de divers secteurs allant de grands projets pétroliers et gaziers à des sociétés de publicité numérique de premier plan dans le monde entier. Ces dernières années, il a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs sociétés de production de cannabis, les aidant à démarrer, l'un de ces projets ayant récemment atteint des niveaux de ventes chiffrées à 8 millions de dollars par trimestre.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de Lifestyle Delivery Systems Inc., s'en félicite : « M. Fenwick, en s'intégrant à l'équipe LDS apportera une connaissance du marché et des ressources importantes sur lesquelles le groupe CSPA pourra s'appuyer. Sa passion de faire croître les entreprises a déjà contribué à façonner l'industrie du cannabis et nous estimons que ses compétences en marketing seront un atout extrêmement précieux alors que la société s'apprête à lancer sa gamme de produits 2019. »

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société de technologie qui cède sa technologie sous licence à une unité de production et de conditionnement de pointe située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes respiratoires) qui ne sont pas seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration; elles offrent également une biodisponibilité supérieure des constituants du cannabis. Certaines bandelettes seront également composées d'ingrédients co-actifs supplémentaires tels que des nutraceutiques, des vitamines et des peptides. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à la suffisance et à l'exactitude de celui-ci.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que toutes les déclarations prospectives sont foncièrement incertaines et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives.

