CleverTap a doublé son chiffre d'affaires en 2018 en plus d'enregistrer une croissance importante de sa clientèle à l'échelle mondiale





L'entreprise accélérera sa croissance en 2019 grâce à l'innovation accrue de ses produits et à son incursion dans d'importants marchés

SAN FRANCISCO, 6 février 2019 /CNW/ - La plateforme mobile d'analyse et de marketing CleverTap a révélé aujourd'hui ses résultats commerciaux pour l'année 2018; une année au cours de laquelle la société a considérablement augmenté son chiffre d'affaires et son nombre de clients tout en accélérant l'innovation de ses produits afin d'inclure des fonctionnalités jamais vues dans l'industrie telles que les prévisions fondées sur l'apprentissage machine des résultats commerciaux, la segmentation fondée sur l'intention, la gestion du cycle de vie client et plus encore.

En 2018, CleverTap a vu sa clientèle croître de plus de 50 p. 100, ajoutant des entreprises de renom telles que Fandango LATAM, Discovery Kids, Cars24, Lenskart, Oredoo, Truecaller, Vidio et plus encore à la liste croissante de clients utilisant la plateforme pour atteindre leurs objectifs en matière de marketing mobile. CleverTap a également mis en oeuvre des plans stratégiques d'expansion géographique. Les nouveaux bureaux de Singapour et de Mumbai, combinés à une présence croissante de l'entreprise aux Amériques, ont permis à CleverTap de conquérir une importante part de marché dans ces régions clés à forte croissance. En décembre, CleverTap a été reconnue par le magazine EContent comme l'une des 100 entreprises les plus importantes du secteur numérique.

CleverTap fait fonctionner plus de 8 000 applications mobiles ce qui lui permet d'atteindre plus de 1 milliard d'appareils dans le monde. Ses capacités en matière d'optimisation de l'expérience aident les équipes responsables de la croissance à rassembler d'énormes quantités de données provenant de canaux en ligne et hors ligne sur une même plateforme de données clients. Propulsée par un moteur de segmentation robuste, l'offre unifiée de la plateforme permet de dresser un portrait complet et plus précis du public cible en s'appuyant sur une optimisation ciblée des différentes étapes du cycle de vie. Il en résulte une croissance durable à chaque étape du cycle de vie du client : connaissance, intérêt, choix et soutien.

Grâce à CleverTap, les entreprises sont en mesure d'agir en temps réel en fonction de renseignements riches afin d'optimiser le rendement de leurs applications et d'offrir des expériences clients significatives sur tous les canaux. Collectivement, ces expériences représentent plus de 2 milliards de dollars en revenus supplémentaires pour les clients de CleverTap. En 2019, la société prévoit presque doubler son élan en matière de produits et d'ingénierie afin que ses clients puissent continuer à piloter des indicateurs commerciaux clés et à accroître leurs revenus à long terme.

« CleverTap a poursuivi sa croissance à un rythme remarquable grâce à notre volonté de créer de la valeur pour nos clients », a déclaré Sunil Thomas, co-fondateur et chef de la direction de l'entreprise. « Ceci, combiné à notre dévouement constant à l'innovation en matière de produits, nous a permis de placer la barre toujours plus haut. En 2019, nous continuerons à nous concentrer sur la création de solutions de pointe, le renforcement de notre équipe et l'expansion de notre présence, et ce, tout en maintenant le client au coeur de nos activités. »

CleverTap aide les marques grand public à fidéliser leurs clients pour la vie. Il s'agit d'une puissante solution de marketing mobile qui rassemble, sur une seule et même plateforme centralisée, les données des utilisateurs provenant de sources en ligne et hors ligne. Chaque jour, des milliers de marques tirent parti des modèles d'apprentissage machine de CleverTap pour orchestrer des stratégies différenciées d'engagement client, aidant ainsi les spécialistes en marketing à stimuler la croissance de leurs différents canaux. CleverTap contribue également à l'établissement de précieuses relations client grâce à des connaissances pouvant être exploitées en temps réel à l'appui de la création d'expériences client exceptionnelles.

Plus de 8 000 marques internationales, incluant Star, Sony, Vodafone, Go-Jek, Domino's, DC Comics, BookMyShow et DealsPlus font confiance à CleverTap pour leur permettre d'établir des liens avec les usagers et de développer leurs applications mobiles. Pour en apprendre davantage sur CleverTap, rendez-vous à clevertap.com ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

CleverTap possède des bureaux à Sunnyvale, à San Francisco, à Singapour, à New York, à Londres, à Mumbai et à Bengaluru. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de CleverTap. Pour voir comment des entreprises de toutes tailles établissent des relations clientèle plus significatives, visitez notre page « clients ».

