La CCMM et Finance Montréal accompagnent des entreprises montréalaises au Paris Fintech Forum pour une deuxième année





MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, son équipe d'experts Acclr et la grappe Finance Montréal ont accompagné des entreprises montréalaises au Paris Fintech Forum lors d'une deuxième mission commerciale qui s'est déroulée la semaine dernière. La délégation montréalaise comptait 15 entreprises qui ont effectué des visites commerciales et profité de rencontres ciblées pour établir des liens d'affaires avec des chefs de file des secteurs de la finance et des technologies.

Le Paris Fintech Forum est un événement d'envergure qui réunit annuellement les plus importantes entreprises du secteur de la technologie financière au monde. Cette année, 2 700 participants provenant de 60 pays différents ont profité de deux jours de conférences et activités destinées à favoriser des échanges concrets entre les acteurs du secteur.

« Le secteur de la fintech est en pleine ébullition à Montréal, et le Paris Fintech Forum représente une occasion unique pour nos entreprises de se positionner dans un marché en pleine croissance. Les grandes institutions financières européennes investissent massivement dans leur transformation numérique. Les investissements en fintech ont en effet atteint des records en 2018, avec un total de 26 milliards USD au deuxième trimestre. La Chambre était donc fière de s'associer à Finance Montréal pour accompagner quinze entreprises, qui ont profité de cette mission pour exporter leur savoir-faire, approfondir leurs connaissances sur le secteur et découvrir les nombreuses occasions d'affaires dans la région », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« C'est un immense privilège pour nous d'accompagner des entreprises québécoises en fintech dans leurs efforts de démarchage européen et de développer par le fait même notre propre réseau de relations stratégiques. La mission fintech à Paris nous aura permis de voir rayonner nos entreprises, de renforcer nos liens avec le centre financier de Paris et de ramener des idées inspirantes pour notre Station FinTech Montréal », a ajouté Louis Lévesque, directeur général de Finance Montréal.

« La mission nous a permis de rencontrer les plus grandes banques françaises, parallèlement aux conférences, et ainsi de renforcer nos liens avec leurs départements innovation. De plus, durant le salon, nous avons pu développer notre réseau de contacts avec des interlocuteurs de haut niveau. Pour nous, la mission fut une vraie réussite auprès de la plupart des banques, qui ont démontré un très fort intérêt pour notre société », a conclu Charles Nouÿrit, fondateur et directeur général de SmartPay.me.

Les entreprises et institutions suivantes ont participé à la mission commerciale :

ArtVenture Behaviour Interactif Croesus Mouvement Desjardins Evovest Exagens EY Holt Accelerator impak Finance Koïos Intelligence Montréal International Investissements PSP SmartPay.me Chappuis Halder & Co Trampoline

À propos de la mission commerciale à Paris

La mission commerciale à Paris a été organisée par l'équipe d'experts Acclr de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en partenariat avec Finance Montréal. Cette mission a été réalisée avec la collaboration de Desjardins et EY et grâce au soutien d'Air Canada, transporteur officiel. Acclr, par le biais de son service de commerce international, reçoit le soutien à titre d'organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos d'Acclr - services aux entreprises

Sous sa marque Acclr, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain offre des services multiples, voués à la création et à la croissance d'entreprises de toutes tailles : développement d'affaires, commerce international, intelligence d'affaires, financement, main-d'oeuvre et francisation. Quelle que soit l'information d'affaires recherchée par les entreprises, les experts Acclr de la CCMM disposent des meilleures ressources et des outils pour y répondre.

