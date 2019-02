AtYourGate réalise une première année d'activité capitale





L'application pionnière de livraison à l'aéroport, propulsée par GOLO, la plateforme de livraison à la demande de Paysafe, célèbre une étape majeure avec la hausse des téléchargements de l'application, des livraisons de commandes et du nombre de lancements dans les aéroports d'un bout à l'autre du pays

SAN DIEGO et NEW YORK et MONTRÉAL, 6 février 2019 /CNW/ - AtYourGate, le service de premier plan de livraison dans l'aéroport d'aliments et de produits de première nécessité pour les voyages, et GOLO, une plateforme de livraison à la demande faisant partie de Paysafe Group, célèbrent le premier anniversaire de leur partenariat qui a vu le lancement de l'application couronnée de succès «?AtYourGate propulsée par GOLO?» qui a récemment décroché une note de 87 à «?Net Promoter?», le classement d'envergure mondiale évaluant la fidélité des clients. Initialement introduite à l'Aéroport international de San Diego (SAN) l'année dernière, l'application aujourd'hui s'avère également populaire à l'Aéroport international Newark Liberty et à l'Aéroport international John F. Kennedy, avec d'autres aéroports en cours.

AtYourGate est une application de livraison à l'aéroport qui vise à supprimer les inconvénients du magasinage dans les aéroports et à fournir une solution simple et pratique de commander de la nourriture, des boissons et d'autres accessoires de voyage auprès de marchands locaux partenaires situés dans les aéroports. Disponible dans les terminaux et aux portes d'embarquement, ainsi que dans de nombreuses zones des aéroports situées en amont des contrôles de sécurité, et notamment la zone de retrait des bagages, les comptoirs de vente des billets et les bureaux administratifs, les aliments et boissons sont livrés à la porte d'embarquement ou à d'autres endroits de l'aéroport en 20 à 30 minutes. L'application fournit aux clients des mises à jour en temps réel, du passage de la commande à sa livraison. L'application permet également de récupérer les commandes au restaurant ou à la boutique, ainsi que de précommander jusqu'à 24 heures avant l'heure de livraison demandée.

L'année dernière a été caractérisée par de formidables statistiques de croissance des partenariats, l'application s'étendant aux aéroports les plus fréquentés aux États-Unis. Au total, plus de 40?000 habitués des aéroports ont utilisé l'application pour plus de 18?000 commandes livrées à ce jour. Ces derniers jours, l'application AtYourGate a été mise à la disposition des employés de l'Aéroport international Minneapolis-St. Paul, avec pour projet d'étendre prochainement les services aux voyageurs.

«?AtYourGate est une application unique en son genre qui dispose d'un grand potentiel dans l'économie à la demande, qui connaît une croissance rapide et pèse aujourd'hui un milliard de dollars. Chaque semaine, nous recevons un nombre record de commandes, ce qui prouve la demande massive pour une solution telle que AtYourGate qui contribue à soulager les contraintes liées au voyage?», a déclaré PJ Mastracchio, fondateur et chef de la direction de AtYourGate. «?Notre première année a été palpitante et grisante, et nous prévoyons de nous étendre dans de nombreux autres aéroports en 2019.?»

Jean-François Noël, le chef de la direction de GOLO, a commenté : «?Fournir aux clients et aux marchands partenaires une plateforme de commande mobile pratique et transparente, soutenue par des capacités de paiement de pointe, est au coeur de nos activités. Nous sommes ravis de célébrer cette étape majeure avec AtYourGate et nous nous réjouissons de poursuivre nos partenariats afin de permettre à un plus grand nombre de voyageurs à travers le monde de découvrir une application simple où les recherches sont intuitives et qui offre un moyen sûr de réaliser des transactions dans notre réseau croissant d'aéroports.?»

«?Nous sommes fiers de voir AtYourGate atteindre la première de ce qui sera, j'en suis sûr, une longue série d'étapes importantes?», a déclaré Domenico D'Ambrosio, directeur adjoint du marketing et de l'innovation et directeur des recettes du SAN. «?L'application AtYourGate est née ici, à l'Aéroport international de San Diego, grâce à notre engagement en faveur de l'innovation. Elle fait depuis partie de ce sentiment de bien-être éprouvé par les passagers lorsqu'ils utilisent le SAN. Nous accordons beaucoup de valeur à leur partenariat.?»

Les voyageurs des aéroports qui téléchargent l'application pourront bénéficier d'une livraison gratuite sur leur premier achat en saisissant le code promotionnel «?AYGFREE?», sans commande minimum requise. L'application conviviale est disponible au téléchargement gratuitement sur l'App Store d'Apple et sur la boutique Google Play, ou encore en cliquant ici : https://bit.ly/2maHoPf.

Pour en savoir plus sur AtYourGate et pour découvrir comment fonctionne l'application, regardez https://youtu.be/5PdvsVezAQc ou visitez www.atyourgate.com. Pour obtenir plus de renseignements sur la plateforme de livraison à la demande, GOLO, veuillez visiter : www.golo.io.

