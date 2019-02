À compter de 2019, les Canadiens marcheront pour vaincre la SLA.





L'activité de collecte de fonds « Marche pour la SLA » devient la « Marche pour vaincre la SLA »

dont les produits sont destinés à appuyer les sociétés de la SLA de l'ensemble du Canada

TORONTO, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Les sociétés de la SLA de l'ensemble du Canada dévoilent aujourd'hui le nouveau nom de leur activité de collecte de fonds phare. La « Marche pour la SLA » devient la « Marche pour vaincre la SLA » - un nom audacieux et rassembleur qui constitue un cri de ralliement et qui témoigne de l'espoir des participants, des donateurs et des bénévoles de l'événement de voir un avenir sans sclérose latérale amyotrophique.

Aujourd'hui, 3 000 Canadiens vivent avec la SLA - une maladie terminale sans cause connue ni cure. Impitoyable et inexorable, la maladie paralyse progressivement les gens, les privant de leur capacité à marcher, à parler, à avaler, à manger et, éventuellement, à respirer. La majorité (80 %) des personnes atteintes de la SLA décèdent dans les deux à cinq ans suivant leur diagnostic. Environ 1 000 Canadiens meurent chaque année de la SLA et un nombre similaire de Canadiens recevront ce terrible diagnostic.

La Marche pour vaincre la SLA est essentielle pour recueillir des fonds vitaux qui permettent aux sociétés de la SLA de l'ensemble du Canada de mener à bien leur mission respective - ce qu'elles font sans financement gouvernemental, s'appuyant seulement sur la générosité des donateurs. L'année dernière, la Marche a eu lieu dans plus de 90 communautés, rassemblant près de 9 000 participants qui ont collectivement récolté plus de 4,1 millions $.

Soixante pour cent des produits nets de la Marche pour vaincre la SLA permettent aux sociétés de la SLA d'offrir un soutien communautaire dans leur province, tandis que quarante pour cent des produits sont acheminés vers le Programme de recherche de la Société canadienne de la SLA, où ils sont investis dans les meilleurs projets de recherche sur la SLA au Canada, déterminés annuellement au terme d'un concours reposant sur des évaluations par les pairs.

« La Marche pour vaincre la SLA est un événement apprécié et inspirant qui offre un soutien communautaire et de l'espoir aux gens et aux familles qui ont vécu ou qui vivent un diagnostic incroyablement difficile », raconte Tammy Moore, PDG de la Société canadienne de la SLA. « Le nouveau marque et look plus audacieux de notre activité de collecte de fonds phare témoignent du désir de notre communauté de voir une fin à cette maladie - c'est notre cri de ralliement qui nous pousse à l'action. Ensemble, nous Marcherons pour vaincre la SLA »

L'inscription à la Marche commencera à la mi-février sur le site Web www.marchepourvaincrelasla.ca.

La Marche pour vaincre la SLA

La Marche pour vaincre la SLA est la plus importante activité de collecte de fonds menée par des bénévoles pour les sociétés de la SLA d'un bout à l'autre du Canada. Agréable et conçue pour toute la famille, cette marche unit les Canadiens dans leur désir de mettre un terme à cette maladie dévastatrice. Célébrez l'espoir pour un avenir sans SLA. Honorez ceux que nous avons aimés et qui nous ont quittés. Manifestez votre appui aux 3 000 Canadiens qui vivent avec cette maladie, ainsi qu'à leur famille. Vos efforts de collecte de fonds et vos dons généreux sont des sources d'aide et d'espoir, permettant aux sociétés de la SLA de fournir des services de soutien communautaires et de financer les meilleures recherches au pays par l'intermédiaire du programme de recherche de la Société canadienne de la SLA. www.marchepourvaincrelasla.ca.

Au sujet des sociétés de la SLA du Canada : Ensemble, nous pouvons en faire plus

Les Sociétés canadiennes de la SLA concertent leurs efforts pour maximiser leur impact collectif et faire une différence énorme pour les personnes touchées par la SLA. Notre structure consiste en huit organisations indépendantes qui font équipe pour remédier aux variations entre les systèmes de soins de santé provinciaux et qui jouent chacune un rôle pour combler ces lacunes en fournissant des services de soutien communautaires. Collectivement, par l'intermédiaire d'initiatives comme la Marche pour vaincre la SLA, les sociétés de la SLA du Canada financent le programme de recherche de la Société canadienne de la SLA qui, à son tour, finance des bourses de recherche examinées par des pairs et favorise la collaboration entre les chercheurs canadiens afin de développer de nouvelles idées et de nouveaux moyens. Par l'intermédiaire de leurs initiatives à l'échelle fédérale et provinciale, les sociétés de la SLA donnent une voix à l'expérience collective des gens qui vivent avec la SLA pour entraîner la modification des programmes et du système au profit de la communauté de la SLA.

SOURCE SLA Canada

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 11:00 et diffusé par :